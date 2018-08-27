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避免淹水 高市動員2千人次巡檢排水孔

發稿時間：2018/08/27 18:57

最新更新：2018/08/27 18:57

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（中央社記者王淑芬高雄27日電）為避免再有淹水災情，高雄市政府環保局今天動員2020人次做市區積淹水路段巡檢，巡檢溝渠432公里，清理洩水孔及溝蓋近萬處。

823大豪雨造成高雄市部分地區嚴重積淹水，代理市長許立明今天要求環保局加速完成側溝清淤、易淹水地區的排水口落葉與垃圾清除，同時指示工務局兵分多路修補路面坑洞，以維持道路交通行車安全。

環保局說，除平日例行易淹水路段清疏巡檢工作，今天動員2020人次進行易淹水路段巡檢作業，確保各路段側溝及洩水孔無阻塞、降低道路積水風險，巡檢水溝長432公里，清理洩水孔及溝蓋共9063處。

環保清潔人員冒雨清疏巡檢，市府也呼籲民眾清理住家側溝，確保排水暢通。

工務局也努力提升坑洞修補效率，四大養護隊每天派出約300人做道路坑洞填補，近日啟動人力增援機制，進行中山、沿海、澄觀、和平路等路段修補，要在最短時間內完成坑洞修補。

工務局說，等天氣放晴會採熱拌瀝青混凝土擴大坑洞範圍做2次修補改善，以避免路面再次破裂。

許立明則偕高雄市議長康裕成巡查寶珠溝排水整治工程，許立明說，寶珠溝工程尚未完工，但因河道拓寬、大幅增加通洪斷面40%，加上三民區原有的5個滯洪池，讓灣興里、孝順街附近在這次水患中，積淹水情況明顯改善。（編輯：施燕飛）1070827

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