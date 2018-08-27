九合一選舉今起登記 盧秀燕首日完成

年底選舉在即，各縣市選委會27日起受理登記參選，國民黨籍台中市長參選人盧秀燕（坐者左2）在前立委顏清標（坐者左）、前台中市議長張清堂（坐者左3）等人陪同下完成登記。中央社記者郝雪卿攝 107年8月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）九合一選舉今天起開始登記，國民黨台中市長參選人盧秀燕在紅黑派系大老及黨籍立委陪同下，首日完成登記。尋求連任的台中市長林佳龍則將擇日推派代表登記。



台中市選舉委員會在台中州廳受理市長參選人及市議員參選人登記，市長參選人有盧秀燕完成登記；市議員部分則有藍綠等各黨籍參選人共32人完成登記。



盧秀燕下午前往台中州廳辦理登記，國民黨營造團結氣勢，陪同登記的有紅派的台中市副議長張清照及黑派的前立委顏清標等重量級派系大老，還有黨籍立委江啟臣、顏寬恒及市議員黃馨慧、李麗華、張瀞分、顏莉敏、李中、張廖乃綸等人，現場「凍蒜」聲不斷。



代表民進黨參選台中市長的林佳龍表示，他以市政行程為重，將指派代表前往辦理，完成登記程序，相關資料都已準備好。



在市議員參選人登記部分，首日共有各黨籍參選人32人完成登記，包括民進黨市議員參選人施志昌、林德宇由同屬「五力新世代」市議員參選人林義偉、林祈烽、黃守達等人陪同下完成登記，國民黨則有張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻、陳政顯等人登記完成，而歐巴桑聯盟的6名參選人也完成登記。（編輯：施燕飛）1070827