競選總幹事人選 柯文哲傾向非政治人物

年底選舉逐步逼近，尋求連任的台北市長柯文哲（中）27日傍晚出席競選辦公室成立暨媒體茶會，介紹辦公室整體風格並說明選舉理念。中央社記者謝佳璋攝 107年8月27日

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市長柯文哲競選辦公室今天成立，柯文哲表示，他傾向不成立競選總部；至於總幹事人選，在現階段藍白綠三方角力的狀態下，找政治人物擔任也是為難，考慮找非政治人物。



柯文哲競辦傍晚舉行開幕暨媒體茶會，由競辦發言人蔡峻維向柯文哲、媒體介紹競辦意涵，包括採開放式空間，在塗鴉牆以辦公室生活小物、圖釘、紙膠帶、便利貼等呈現柯文哲政策，如東區門戶計畫、1280月票、田園城市等。



柯文哲接受媒體訪問時表示，離投票日只剩90天，如果再找總部並裝潢，相當花錢，他傾向不成立競選總部，有辦公室即可，主要以市政活動為主，競辦處理假日活動。



至於競選總幹事，他仍在思考，因在現階段藍白綠三方角力下，找傳統政治人物也是種為難，「乾脆找一個非政治人物來當總幹事，不失為一個好的選擇」。



他致詞時說，他把每次選舉作為改變台灣政治文化的社會運動，重點不在於選舉過程作什麼，而是要給台灣帶來什麼改變，「選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始」。



他也感謝太太陳佩琪同意讓他將房子拿去抵押，而抵押所得新台幣2000萬元全數作為競選人事費用，文宣品與活動則透過群眾募資達成，目前募得4000萬元，盼整場選戰花費少於6000萬元，若能做到，就可改寫台灣政治史，讓台灣選舉文化更進一步。



此外，柯文哲競辦會成立7人組成的財務監督委員會，3人為競辦成員、1人為會計事務所成員、3人則海選而來，確保每筆錢被監督與認證過。



他強調，競選口號為「進步價值，光榮城市」，因為堅持做對的事情就是「進步價值」，實踐「民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營」等普世價值就是台灣價值，他說，參與任何一個社會運動才會有光榮感，所以希望市民能參與這場選舉。



柯文哲競選辦公室主要分活動部、隨行部與文宣部，文宣部再細分為發言人、組織、新聞輿情、社群、行銷，競辦主任為黃建興。（編輯：方沛清）1070827



