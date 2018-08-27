/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 櫻桃小丸子亞運棒球陳沂停班停課
>rss

競選總幹事人選 柯文哲傾向非政治人物

發稿時間：2018/08/27 19:46

最新更新：2018/08/27 19:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
年底選舉逐步逼近，尋求連任的台北市長柯文哲（中）27日傍晚出席競選辦公室成立暨媒體茶會，介紹辦公室整體風格並說明選舉理念。中央社記者謝佳璋攝　107年8月27日年底選舉逐步逼近，尋求連任的台北市長柯文哲（中）27日傍晚出席競選辦公室成立暨媒體茶會，介紹辦公室整體風格並說明選舉理念。中央社記者謝佳璋攝　107年8月27日

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市長柯文哲競選辦公室今天成立，柯文哲表示，他傾向不成立競選總部；至於總幹事人選，在現階段藍白綠三方角力的狀態下，找政治人物擔任也是為難，考慮找非政治人物。

柯文哲競辦傍晚舉行開幕暨媒體茶會，由競辦發言人蔡峻維向柯文哲、媒體介紹競辦意涵，包括採開放式空間，在塗鴉牆以辦公室生活小物、圖釘、紙膠帶、便利貼等呈現柯文哲政策，如東區門戶計畫、1280月票、田園城市等。

柯文哲接受媒體訪問時表示，離投票日只剩90天，如果再找總部並裝潢，相當花錢，他傾向不成立競選總部，有辦公室即可，主要以市政活動為主，競辦處理假日活動。

至於競選總幹事，他仍在思考，因在現階段藍白綠三方角力下，找傳統政治人物也是種為難，「乾脆找一個非政治人物來當總幹事，不失為一個好的選擇」。

他致詞時說，他把每次選舉作為改變台灣政治文化的社會運動，重點不在於選舉過程作什麼，而是要給台灣帶來什麼改變，「選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始」。

他也感謝太太陳佩琪同意讓他將房子拿去抵押，而抵押所得新台幣2000萬元全數作為競選人事費用，文宣品與活動則透過群眾募資達成，目前募得4000萬元，盼整場選戰花費少於6000萬元，若能做到，就可改寫台灣政治史，讓台灣選舉文化更進一步。

此外，柯文哲競辦會成立7人組成的財務監督委員會，3人為競辦成員、1人為會計事務所成員、3人則海選而來，確保每筆錢被監督與認證過。

他強調，競選口號為「進步價值，光榮城市」，因為堅持做對的事情就是「進步價值」，實踐「民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營」等普世價值就是台灣價值，他說，參與任何一個社會運動才會有光榮感，所以希望市民能參與這場選舉。

柯文哲競選辦公室主要分活動部、隨行部與文宣部，文宣部再細分為發言人、組織、新聞輿情、社群、行銷，競辦主任為黃建興。（編輯：方沛清）1070827

台北市長柯文哲27日傍晚出席競選辦公室成立暨媒體茶會，比出和牆面插畫一樣的動作留影。中央社記者謝佳璋攝　107年8月27日台北市長柯文哲27日傍晚出席競選辦公室成立暨媒體茶會，比出和牆面插畫一樣的動作留影。中央社記者謝佳璋攝　107年8月27日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP