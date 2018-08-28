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屏東降大豪雨多條道路淹水封閉 山區撤離168人

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雨又急又大 屏東2天累積雨量逾4百毫米

發稿時間：2018/08/28 09:19

最新更新：2018/08/28 10:49

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zoom in 屏東28日凌晨開始降下大雨，許多地區傳出淹水災情。圖為屏東大仁科技大學前道路積水。（取自臉書屏東人屏東事）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月28日屏東28日凌晨開始降下大雨，許多地區傳出淹水災情。圖為屏東大仁科技大學前道路積水。（取自臉書屏東人屏東事）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）熱帶性低氣壓帶來的大豪雨今天凌晨從屏南往屏北移動，新園鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、長治鄉、屏東市、內埔鄉及九如鄉都傳出淹水，屏東市2天累積雨量達437毫米居全台之冠。

屏東今天凌晨雨下得急又大，雨勢從昨天的恆春半島地區往北移動，中央氣象局資料，新園鄉截至上午8時50分單日雨量268.5毫米，居全台第2，凌晨1至3時的時雨量達到75毫米，萬丹鄉更達到83毫米，屏東市2天累積雨量累積達437毫米居全台之冠。

屏東縣新園鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、長治鄉、屏東市、內埔鄉及九如鄉都傳出淹水，而淹水最嚴重的在新園鄉港西村，不少民宅都進水；麟洛果菜市場前也積水達腳踝、內埔鄉屏東科技大學門口、鹽埔鄉大仁科技大學前平常易淹水區都有淹水情形。

這些地區雖淹水，但車輛仍能緩行，到上午8時30分還沒有道路封閉消息，屏東縣今天仍然正常上班上課。（編輯：黃于）1070828

屏東28日凌晨開始降下大雨，許多地區傳出淹水災情。圖為麟洛鄉果菜市場前積水，上班交通打結。（取自臉書屏東人屏東事）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月28日屏東28日凌晨開始降下大雨，許多地區傳出淹水災情。圖為麟洛鄉果菜市場前積水，上班交通打結。（取自臉書屏東人屏東事）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月28日
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