馬英九陪同登記 籲支持饒慶鈴延續台東縣政

國民黨提名台東縣長參選人饒慶鈴（中、紅衣者）28日登記參選，前總統馬英九（右）、前國民黨主席吳伯雄（中左）陪同，呼籲台東縣民支持饒慶鈴。中央社記者盧太城台東攝 107年8月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）國民黨提名台東縣長參選人饒慶鈴今天登記參選，前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄陪同，呼籲台東縣民支持饒慶鈴，延續黃健庭縣長的政績。



馬英九昨晚到台東，參加台東縣政府舉辦的熱氣球嘉年華慶功宴，今天早上冒雨陪同饒慶鈴視察台東太平溪河堤共構工程，以及前往台東縣政府登記參選下屆台東縣長。



陪同饒慶鈴前往縣政府登記的還有國民黨前主席客家大老吳伯雄、立法委員廖國棟、台東縣長黃健庭及鄉親200多人。



馬英九表示，黃健庭締造了縣政奇蹟，在20多位地方縣市首長中，將偏僻落後的台東縣打造成台灣之光，靠的就是觀光和農業，今年熱氣球嘉年華有90萬人次參加，鐵人三項有4000多人參加。



他說，饒慶鈴要繼承黃健庭這了不起的政績傳統，這也是非常了不起的壓力。



黃健庭說，很羨慕饒慶鈴有這麼多重量級人物陪同登記，這會給饒慶鈴最大的力量，支持她高票當選，台東縣民會希望這8年的縣政成果延續下去，「最能夠延續黃健庭施政成果的就是饒慶鈴」。



饒慶鈴表示，她是最幸運的參選人，有黃健庭的五星級政績當後盾，與馬英九8年的兩岸關係的成功，為台東農民的鳳梨釋迦打出綠金道路。這兩年台灣經濟民不聊生，還好有黃健庭縣長的熱氣球撐住台東的經濟。



她說，台東這樣的榮景如果不是一位能延續黃健庭政績的縣長繼續推動發展，怎麼來保證這樣的好事情繼續在台東發生。「給我機會，期待大家和慶鈴站在一起，攜手一步一步邁向幸福縣政3.0」。（編輯：翁翠萍）1070828



