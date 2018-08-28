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退休公僕轉當里長伯 陳秀雄全年無休

發稿時間：2018/08/28 11:45

最新更新：2018/08/28 12:16

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新北市新莊區立人里里長陳秀雄，歷練豐富，曾任行政院主計處代理司長，他退休後轉任里長，一晃眼連任3屆。79歲的他笑說，一生都賣給國家，現在當里長像是便利商店，全年無休。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真 107年8月28日新北市新莊區立人里里長陳秀雄，歷練豐富，曾任行政院主計處代理司長，他退休後轉任里長，一晃眼連任3屆。79歲的他笑說，一生都賣給國家，現在當里長像是便利商店，全年無休。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真 107年8月28日

（中央社記者林長順新北28日電）新北市新莊區立人里長陳秀雄，曾任行政院主計處代理司長，他退休後轉任里長，一晃眼連任3屆。79歲的他笑說，一生都賣給國家，現在當里長像是便利商店，全年無休。

陳秀雄退休前擔任公職長達35年，辦理歷年高普考錄取人員分發作業，並兼任財稅訓練所主計人員教務工作，歷任行政院主計處人事處科員、專員、科長、專門委員及行政院主計處總務司副司長、代理司長等職務。

陳秀雄不僅歷練豐富，更曾於民國79年獲全國績優人事人員及90年全國優秀主計人員。

退而不休的陳秀雄，將服務精神延續到新莊區立人里的大小事，他用公職生涯「有效率」的態度，處理五花八門的服務案件，深夜接獲里民通報的緊急案件也迅速處理，讓許多里民誇讚不已。

他說，過去是中央簡任級官員，部屬會向他致敬，現在當了里長，反而更懂得彎下腰才能得到里民的認同。

陳秀雄每天一早就出門巡視里內狀況，路邊有死貓或死狗還要妥善處理，遇到里民訴苦救援，生病沒健保、剛出獄沒錢或家裡清寒等需要急難救助，更常秉同理心自掏腰包救助。

每逢夏季為避免登革熱疫情發生，里辦公處會加強宣導並定期清潔環境，防止病媒蚊及蟑螂孳生；近日為有效減少蚊蟲等病媒傳播，陳秀雄和鄰長更定期巡檢里內的水溝淤泥、大型落葉盆栽等積水容器的髒亂清除。

協助居家環境清潔之餘，陳秀雄也關懷里內弱勢長者，針對弱勢家庭給予適時協助。里政服務倍受肯定，曾獲105年度特優里長表揚。（編輯：李錫璋）1070828

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