北市67處公有停車場 年底前免票卡進出

（中央社記者梁珮綺台北28日電）台北市長柯文哲今天說，10月會研擬出第一條電動公車路線，未來將視財務狀況決定要哪幾條公車路線供廠商競標，此外，年底前將推動67處公有停車場採電子支付，免票卡進出。



柯文哲上午10時受邀出席Smart City Forum-智慧城市論壇，並與美國在台協會（AIT）處長酈英傑、經濟部政務次長曾文生等人合影留念。



柯文哲致詞時表示，台北市的願景很簡單，即成為一個移居永續城市，而智慧城市是必經之路，其中，交通又佔相當重要的成分，所以台北市的交通政策有4原則，共享、綠能、E化與安全。



柯文哲說，共享政策即UBike、UMotor、UCar、UPark，從自行車、機車、汽車到停車場，他說，「共享經濟是主流經濟思潮，交通政策普遍實施共享概念」，他會在短期內「用力推行」。



綠能即推行公共運輸，他說，10月將研擬出第一條電動公車路線，不過，因電動公車領域變化快速，難以預測電動公車的下一步，所以台北市推動原則是「買服務」，而非買車。



柯文哲表示，目前公車主要分運價與票價，運價為政府給公車業者的預算，票價為民眾搭乘的費用，運價與票價的差額則由政府補貼，或許未來視政府財務狀況決定哪幾條公車路線供廠商競標，並針對柴油車與電動車給予不同運價。



E化包括智慧車站、智慧停車、智慧候車亭以及無人車，智慧車站以台北車站App為試辦基準，列出車站資訊、廣告、列車班次、所在位置等，若App成功，台北捷運百來個車站將比照辦理。



智慧停車則是在年底前，台北市67個公有停車場會無票卡進出，不用再使用票卡付款。



最後則是安全，柯文哲說，推行鄰里交通改善計畫後，去年是台北市車禍死亡人數最少的一年，他會持續在鄰里繪製綠色人行通道、劃設停車格，相信當台北市456里都完成時，車禍傷亡人數會更少。



交通局資料指出，自106年起在公有停車場出入口建置車牌辨識系統，以及RFID電子標籤讀取設備，車牌辨識成功後自動開啟閘門，提供無票卡可進出停車場服務，以縮短車輛出入時間，預計67處公有停車場在今年底前完成系統建置。（編輯：李錫璋）1070828