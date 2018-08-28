和共青團聯繫言論 丁守中：不擔心影響選情

（中央社記者劉建邦台北28日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天接受廣播專訪，被問及日前曾提及和共青團聯繫，是否擔心影響年底市長選情時說，「有什麼好怕」，兩岸青年交流本來就是好事，這樣才能相互了解。



丁守中接受POP Radio廣播節目「POP搶先爆」專訪，主持人黃光芹訪問時提到，丁守中7日接受POP Radio廣播節目專訪時說，自己曾和中國共產主義青年團的「全國青年聯合會」密切聯繫，對此，是否擔心當時言論影響年底市長選情。



對此，丁守中表示，「有什麼好怕」，兩岸有交流才是好事，當時擔任立法委員並兼任國民黨青工會主任時，發現中國大陸相關輿論等狀況，對兩岸和平和安穩不是好事，就向當時黨主席李登輝提出報告，希望加強兩岸青年交流，但未獲得支持。



丁守中說，因當時是立法委員兼任青工會主任，就與「共青團」聯繫，希望可加強兩岸青年交流，讓共青團成員來台參訪，了解台灣當時的經濟發展和民主及多元化，雙方曾交流多次，且當時來台參訪的成員，目前都是檯面上人物，交流對雙方後續互相了解是有幫助。



主持人詢問，是否擔心當時言論造成外界誤解。丁守中表示，中國目前已是軍事、經濟強國，未來可能領先其他國家，難道未來要跟中國打仗嗎？兩岸關係要好，台灣經濟才會好，目前全世界都是把和平當成最高價值，像是現今政府對於兩岸關係採硬碰硬方式，只會造成無法辦成國際體育賽事和選手參加國際比賽遇到刁難等情形。



至於現在仍跟共青團熟識嗎？丁守中說，還是有往來，共青團成員來台參訪還是會出面接待，並重申主張兩岸青年應加強交流才是對兩岸和平有幫助。（編輯：李錫璋）1070828