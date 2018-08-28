台中花博卡特約商店第2波優惠 9/1上路

台中市政府推出花博卡特約商店優惠，已有2800家店家加入，中市府28日邀請業者一起宣布第2波優惠將於9月1日上路。中央社記者郝雪卿攝 107年8月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府推出花博卡特約商店優惠，已有2800家店家加入，中市府今天邀業者一起宣布第2波優惠將於9月1日上路，只要持花博卡到特約商店消費就可享優惠。



中市府舉行花博特約商店優惠開跑記者會，由中市府副秘書長李賢義、經濟發展局長呂曜志及特約店家業者與會共同宣布優惠開跑。



李賢義表示，台中花博與多家商店合作，持花博卡或花博票券到特約商店消費就可享優惠，期盼透過花博提升台中在地商家國際能見度，帶動城市觀光。



台中花博卡特約商店優惠活動，已涵蓋食衣住行育樂各領域店家超過2800家加入，繼首波肯德基套餐優惠、心之芳庭與薰衣草森林免費入園等優惠，第2波優惠將於9月1日上路，包括麥當勞、Mr.38、烤狀猿、多喜田與EASY SHOP等，目前累計約有1500家特約商店提前開放優惠。



加入花博卡特約優惠活動的新天地集團表示，旗下各分店都提供優惠，包括新天地西洋博物館在花博期間推出限定款參觀門票、新天地旗艦店自助百匯持花博票根消費平日享85折，還有東區店及梧棲創始店也都有優惠措施。



位於七期的台中林酒店也從9月1日起到明年4月底花博期間推出餐飲及住宿優惠，迎接國內、外參觀花博遊客，平日憑花博參觀票根到1樓酒廊免費兌換花系特調迎賓飲料，奇鮮日本料理推出「奇鮮花博雙人套餐」，選用台中在地綠竹筍、新社蜂蜜、中興嶺土雞及霧峰香米等呈現在地滋味行銷台中。（編輯：李明宗）1070828