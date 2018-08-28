/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周天成戴資穎亞運棒球櫻桃小丸子
>rss

台中花博卡特約商店第2波優惠 9/1上路

發稿時間：2018/08/28 14:05

最新更新：2018/08/28 14:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市政府推出花博卡特約商店優惠，已有2800家店家加入，中市府28日邀請業者一起宣布第2波優惠將於9月1日上路。中央社記者郝雪卿攝　107年8月28日台中市政府推出花博卡特約商店優惠，已有2800家店家加入，中市府28日邀請業者一起宣布第2波優惠將於9月1日上路。中央社記者郝雪卿攝　107年8月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府推出花博卡特約商店優惠，已有2800家店家加入，中市府今天邀業者一起宣布第2波優惠將於9月1日上路，只要持花博卡到特約商店消費就可享優惠。

中市府舉行花博特約商店優惠開跑記者會，由中市府副秘書長李賢義、經濟發展局長呂曜志及特約店家業者與會共同宣布優惠開跑。

李賢義表示，台中花博與多家商店合作，持花博卡或花博票券到特約商店消費就可享優惠，期盼透過花博提升台中在地商家國際能見度，帶動城市觀光。

台中花博卡特約商店優惠活動，已涵蓋食衣住行育樂各領域店家超過2800家加入，繼首波肯德基套餐優惠、心之芳庭與薰衣草森林免費入園等優惠，第2波優惠將於9月1日上路，包括麥當勞、Mr.38、烤狀猿、多喜田與EASY SHOP等，目前累計約有1500家特約商店提前開放優惠。

加入花博卡特約優惠活動的新天地集團表示，旗下各分店都提供優惠，包括新天地西洋博物館在花博期間推出限定款參觀門票、新天地旗艦店自助百匯持花博票根消費平日享85折，還有東區店及梧棲創始店也都有優惠措施。

位於七期的台中林酒店也從9月1日起到明年4月底花博期間推出餐飲及住宿優惠，迎接國內、外參觀花博遊客，平日憑花博參觀票根到1樓酒廊免費兌換花系特調迎賓飲料，奇鮮日本料理推出「奇鮮花博雙人套餐」，選用台中在地綠竹筍、新社蜂蜜、中興嶺土雞及霧峰香米等呈現在地滋味行銷台中。（編輯：李明宗）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP