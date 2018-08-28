鳳山老屋雨中坍塌 警消救出受困老翁

高雄市鳳山區一間木質磚造老舊平屋28日在大雨中坍塌，84歲葉姓老翁受困屋內，警消獲報隨即到場協助老翁脫困，交由家屬帶回。（高市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月28日

（中央社記者程啟峰高雄28日電）高雄市鳳山區三民路一間木質磚造老舊平屋今天上午在大雨中坍塌，84歲的葉姓老翁獨自受困屋內，警消據報趕到協助老翁脫困，交由家屬帶回；老翁獲救後驚魂未定，但沒有受傷。



鳳山警分局指出，這起意外發生在上午9時餘，轄區三民路一間舊式木質磚造平房的前棟房屋突然應聲倒塌，轟隆巨響驚動鄰居，警消人員獲報趕到合力將受困屋內的葉姓老翁救出。葉姓老翁沒有受傷，驚嚇之餘頻向警消人員道謝。



救援過程正值大雨，葉姓老翁全身被雨淋濕，附近有民眾見狀立即上前為他撐傘，頗令老翁窩心；葉姓老翁隨後由其45歲的侄子接回，警方隨後在現場拉起封鎖線警戒，防範倒塌現場波及無辜。



警方指出，葉姓老翁當時受困的後棟房屋並沒有受損，但因大門被房內倒塌的斷垣殘壁堵住出路，加上行動不便難以自行脫困。他當時全身被雨淋濕，滿臉驚恐楞坐在床上，由於沒有受傷並沒有送醫，警消將他攙扶帶出後交由家屬帶回。（編輯：陳清芳）1070828



