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高雄豪雨灌建物地下室 汽機車泡水損失慘

發稿時間：2018/08/28 14:25

最新更新：2018/08/28 15:05

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高雄市鳳山區青年路二段588巷5號大樓住戶指著已抽水兩個多小時的地下室停車場，說至少還有5米深的積水，估計地下室至少還有2輛汽車及數輛機車泡水待援。中央社記者王淑芬攝 107年8月28日高雄市鳳山區青年路二段588巷5號大樓住戶指著已抽水兩個多小時的地下室停車場，說至少還有5米深的積水，估計地下室至少還有2輛汽車及數輛機車泡水待援。中央社記者王淑芬攝 107年8月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄豪雨襲擊，積水灌入建物地下室，汽、機車損失慘重。高雄市鳳山青年路二段588巷成水道，附近至少有10輛汽車、15輛機車泡水，大樓住戶忙清理、地下室抽水，抱怨聲不斷。

清晨接連兩次大雨急又大，造成鳳山等行政區嚴重積水；尤其寶業里滯洪池滿溢、排水受阻，附近住家進水，青年路二段588巷5號大樓及3弄一整排10戶的透天厝都積水到大腿高度。

588巷5號大樓住戶邱棟樑指著已抽水兩個多小時的地下室停車場，說至少還有5米深的積水。不解住了20多年的大樓不曾淹過水，但今天凌晨到上午共淹兩次。他希望市府協助調派大型抽水機抽乾地下室積水，才能修護電箱，否則一整天停電，日子很難過。

他指出，多數住戶都已將汽、機車駛離，但是仍有數戶外宿，估計地下室至少還有2輛汽車及數輛機車泡水待援。

588巷3弄一整排透天住戶也忙著清理車庫的淤泥。住戶謝英勤說，午夜淹水因為有架設防水閘門阻擋積水；但近一公尺高的閘門卻不敵清晨5時許的大豪雨，即使起床應變，巷道也已成河道，積水無處去。

謝英勤說，「2輛汽車、3輛機車、一架鋼琴全都泡水。」他說，可以理解強降雨，但也質疑排水受阻是建商施工造成的，希望市府查清楚積水是天災還是人禍。

住戶卓漢龍忙著掃水，指著室內殘餘泥水漬痕跡，不解何以這場雨會造成巷道成水路，一整排住戶都水深近腰，他估計這條巷子至少有10輛汽車、15輛機車泡水。

民眾忙著清掃，還要請保養廠拖吊泡水車，直說「損失慘重」。類似青年路二段道路成水路的情形還很多，不過多數在雨停後迅速消退。

高雄市代理市長許立明今天上午主持災害應變會議時表示，28日大豪雨因為多個滯洪池滿溢，他以澄清路積水為例說，寶業里滯洪池滿溢無法蓄洪致周邊道路積水。他表示，鳳山區3小時累積雨量近250毫米，一分鐘降雨量逾10毫米是很少見的強降雨。

面對極端型氣候，許立明說，市區要取得大面積土地建滯洪池不易，未來治水要朝微滯洪或是小型滯洪池的方向思考，以強化市區排水滯洪功能。

高雄市府新聞局說，截至今天中午12時，多數積水區已經消退。（編輯：陳政偉）1070828

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