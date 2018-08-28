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宜縣府協助身障團體推廣中秋禮 讓愛延伸

發稿時間：2018/08/28 14:58

最新更新：2018/08/28 14:58

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭縣政府為協助縣內身心障礙者就業及社會參與，今天在縣政大廳與8個相關團體舉辦中秋節禮盒聯合推廣活動，鼓勵民眾購買身心障礙者製作的中秋好禮，讓愛延伸。

每到中秋節前，宜蘭縣相關身心障礙機構團體總是邀請身心障礙者協助烘焙月餅，對外販售，也可促進身心障礙者就業及社會參與，但今年的銷售情況至今似乎尚未進入佳境。

宜蘭縣政府社會處為協助這些團體促銷中秋禮盒，今天與宜蘭縣自閉症協會、天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心、阿寶教育基金會、宜蘭縣私立蘭馨婦幼中心與蘭智社會福利基金會等8大機構在縣政大廳，舉辦中秋節禮盒聯合推廣活動，推薦大家一起來購買身心障礙者製作的中秋月餅、鳳梨酥等好禮，除可讓民眾在送禮時傳遞滿滿心意，又能讓愛延伸。

蘭智社會福利基金會執行長劉梅英向中央社記者說，往年在中秋節前一個月，基金會都會收到來自中央政府或民間企業的大量訂單，但今年可能受到大環境影響，至今只有零星的訂單。

蘭馨婦幼中心執行長黃淑鈴說，到昨晚為止，中心只收到共約新台幣5萬元的訂單，今年至今的整體銷售情況不是很熱絡，還有待社會各界支持。

為拋磚引玉，宜蘭縣代理縣長陳金德、宜蘭縣議長陳文昌於現場也分別採購這些團體的禮盒，希望大家支持弱勢團體自立。

陳金德表示，今天參展的8個身心障礙機構團體或機構，平時依身心障礙者的個別情形，提供生活照顧、社會參與、職業訓練等服務，協助身心障礙者也能盡情發光發熱，找到專屬舞台。透過今天促銷活動，希望社會大眾多選購身心障礙團體的禮盒送給親友，協助身心障礙者越走越穩，越來越茁壯，展翅綻放生命的色彩。（編輯：李錫璋）1070828

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