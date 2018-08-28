改造七星潭辦啤酒音樂祭 劉曉玫提觀光主張

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮縣長參選人劉曉玫今天提出觀光旅遊主張，將整頓與改造七星潭、淡季吸引國際運動賽事、定期舉辦海風國際啤酒主題音樂祭等；業者表示，把花蓮觀光做好就是大家的心聲。



劉曉玫指出，七星潭和太魯閣都是花蓮極為重要的觀光景點，但縣府卻無力整頓七星潭周邊亂象；原本在太魯閣舉辦的國際馬拉松賽事，也因縣府外包路權後，盛況不再。這兩處擁有觀光發展潛能，縣府卻不做觀光基礎建設，還把景點「玩爛了」，極為可惜。



劉曉玫提出加強整頓七星潭周邊秩序，為攤商和遊客帶來雙贏；另外，在七星潭舉辦海風啤酒主題音樂祭，為花蓮在地音樂提供展演和行銷的機會。



對於太魯閣國際馬拉松賽事，劉曉玫說，幾年前縣府外包給其他廠商墊高賽事舉辦成本，最後讓人望之卻步；再如WINGS FOR LIFE WORLD RUN全球公益路跑、環花東國際自行車賽等，也都有同樣狀況。若她選上，一定會努力優化觀光軟硬體設施、降低賽事舉辦成本。



花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠受訪說，樂見舉辦活動吸引觀光客到訪，花蓮是觀光大縣，70%人口與觀光有關，觀光能做好是大家的心聲；也盼觀光發展條例能鬆綁，像是七星潭風景區的發展因牽涉許多單位和法令，以致開發受限。（編輯：翁翠萍）1070828