北市搜救隊應邀赴日 參與防災演習及交流

日本東京2018綜合防災演習28日起登場，台北市消防局搜救隊連續第12年應邀參加，透過救援技術交流與經驗切磋，提升相關防救災能力。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年8月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）日本東京2018綜合防災演習明天起登場，台北市消防局搜救隊連續第12年應邀參加，演習將模擬當地發生芮氏規模7.3強震，透過救援技術交流與經驗切磋，提升相關防救災能力。



消防局今天發布新聞稿表示，台灣與日本同樣位處環太平洋火山帶上，災害潛勢相仿，需互相學習與協同防災，日本綜合防災演習每年有近100萬名日本民眾參與，包括軍警消及各種義工等，規模可謂亞洲首屈一指。



日本東京「2018綜合防災訓練暨演習」將於8月29日至9月3日登場，消防局說，北市消搜救隊已經連續第12年收到日本東京都邀請，今年將由消防局第四大隊副大隊長陳勇安率5人搜救隊伍參與，可見北市搜救隊在國際人道救援工作上的豐富經驗和努力。



消防局指出，日本為強化全民防災意識，自1923年關東大地震發生後，每年都在全國各地舉辦「綜合防災演習」，今年則訂於日本東京中央區濱町公園舉辦，將模擬首都圈發生芮氏規模7.3強震，除動員消防單位進行現場災害搶救，也調派自衛隊進行直升機物資運送。



同時，派遣災難醫療救護隊（DMAT）進行災害現場緊急救護行動。



消防局表示，東京都另外也會透過危機管理網向台北市政府申請搜救隊支援，受命前往協助震災搶救的演習過程中，台北市搜救隊在倒塌建築物中以生命探測器協尋有生命跡象者，並利用破壞工具及繩索垂直救援技術救出受困人員。



透過和日本當地救援單位共同合作實施救援行動，消防局說，不但可展現台北市搜救隊執行國際人道救援的專業能力，也能藉此和各會員城市進行救援技術交流與經驗切磋，藉以提升北市防救災能力。（編輯：李錫璋）1070828