陸委會下鄉南投座談 溝通政策聽心聲

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）大陸委員會今天在南投縣辦理首場鄉親座談會，說明經貿、觀光、農業、教育等政策，並聽取業者經營難題，吸引縣內中小企業、觀光旅遊及飯店業、農會、教育界約220人參加。



為增進國內業者了解政府兩岸政策與關係、凝聚對兩岸政策的共識，並聽取地方民眾及意見領袖看法，行政院中部聯合服務中心與大陸委員會今天在經濟部中創園區辦理座談會，由陸委會副主任委員邱垂正說明經貿、觀光、農業、教育等政策，並聽取業者述說經營困難。



邱垂正說，不是來政令宣導，而是傾聽鄉親心聲，兩岸關係複雜且特殊，但每年貿易額有1800億美元，往來人次約570萬人，占台灣整體貿易額40%，目前兩岸關係陷入低潮，但不影響陸委會營造和平穩定與繁榮兩岸關係決心。



大日月潭觀光產業發展協會理事長陳明賢指出，支持政府政策，但前提是讓百姓生活過得好，目前南投縣觀光業慘澹經營，希望政府協助度過難關；另外，飯店業支持新南向政策，但飯店轉型需要時間，無法一次改變，加上銀行抽銀根，經營更困難，希望政府協調。



一名協會代表指出，台灣對陸資投資有一定規範與限制，希望政府滾動檢討；也有業者希望政府推動國民旅遊以補足陸客減少缺口，並補助免費遊覽車活動；一名業者則希望政府幫忙南投農民經營的跨境電商平台，提升軟實力，助回鄉青農建立完整銷售管道。（編輯：施燕飛）1070828