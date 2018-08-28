蘇貞昌：淹水勿互相指責 災民需要關懷

（中央社記者王鴻國新北28日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，南部豪雨成災，不要這時候還來互相指責，更多的關懷才是災民所需要的；至於明天與姚文智合體掃街，蘇貞昌說，配合中央安排。



蘇貞昌今天召開政策記者會後受訪證實將於30日上午9時到新北市選委會登記參選新北市長，他說，去登記的時候是個怎麼樣子比較好，幕僚正規劃中，整個一定會很精彩。



國民黨新北市長參選人侯友宜明天赴金門參訪，蘇貞昌明天一早也將和民進黨台北市長參選人姚文智到第一果菜批發市場拜票，蘇貞昌對此表示，有關這一方面，都會配合中央黨部在整個節奏安排。



至於媒體詢及南部淹水，中央跟地方都被罵翻，會不會擔心影響選情一事，蘇貞昌表示，淹水一定會被罵。



他表示，淹水的原因在哪裡？怎麼樣讓現在淹水中的災民趕快脫離痛苦？以及怎麼樣子來給他們最大的幫助？是這個時候最積極該做的事，也是該有的心態。



蘇貞昌表示，不要在這種時候還來互相指責，應該要更多的關懷，才是災民需要的。



他也就對手是否接受辯論邀約的問題表示，民主國家有選舉，都一定有辯論，辯論不是候選人間的事，而是候選人對市民該有的責任，這不是自己單方面到處自拉自唱，自吹自擂，而是要經由民主辯論的程序，讓市民知道、檢驗你。（編輯：李錫璋）1070828