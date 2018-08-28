台灣設計展 食尚選物店行銷台中美食

（中央社記者郝雪卿台中28日電）2018台灣設計展正在文化部文化資產園區展出，其中的食尚選物店今天邀請視覺設計師陳永基分享台中美食與特色產品，他表示，希望讓民眾了解台中文化歷程及特色。



2018台灣設計展8月15日到9月16日展出33天，展出內容以未來為主軸，在軟體硬體之間，超越想像的產業未來，今天更邀請陳永基及春水堂總管理處協理劉彥伶導覽食尚選物店及設計導入品牌的經驗。



陳永基及劉彥伶介紹設計展台中館主視覺及限量設計開發周邊產品、珍珠奶茶如何揚名國際，與食尚選物店的丰丹嚴選糕點、林金生香麻薏糕餅、太陽堂老店太陽餅、東泉辣椒醬、羅氏秋水茶等台中傳統品牌商品。



為台中館主視覺操刀設計的陳永基，希望透過台中館主視覺及食尚選物店與台中產業及品牌聯結，讓台中與創意設計綁在一起，推動產業升級，歡迎大家來參觀，看看台中不一樣的面貌，也從創意剖析背後的品牌故事及包裝設計，了解很多品牌都是生活常接觸的產品。



劉彥伶指出，春水堂從台中市中區發跡到現在遍及全台中，希望能將企業理念跟大家分享，設計是台中的精神，即使春水堂已有名氣，公司仍然定期開會激盪火花，開發新產品，創新及設計對企業很重要。



陳永基表示，這次台中館主視覺設計都與台中元素結合，例如圓點代表台中發源的珍珠奶茶、人字造型代表東海大學路思義教堂與台中公園湖心亭、圓形代表台中經典太陽餅、兩條流水象徵柳川及綠川，讓大眾能更了解台中文化的歷程與設計特色。（編輯：翁翠萍）1070828