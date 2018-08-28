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心肌梗塞及時救治 苗栗執勤警康復出院

發稿時間：2018/08/28 16:28

最新更新：2018/08/28 16:28

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣吳姓警員因應行政院長下鄉訪視專案勤務，在勤教時心肌梗塞休克送醫，所幸及時搶救保住性命，歷經多日治療康復出院，醫師藉此提醒把握急救黃金時間的重要性。

行政院長賴清德18日訪視苗栗縣農村再生成果，苗栗縣大湖警分局吳姓警員當天上午因應專案勤務，在分局會議室接受勤前教育時突然心肌梗塞昏倒休克，所幸經同事以AED電擊及CPR急救後恢復心跳，緊急送醫。

吳姓警員被送往苗栗大千醫院緊急進行心導管手術，在鬼門關前走一回，病情終於趨穩，歷經多日治療，恢復狀況良好，27日下午順利康復出院。

大千綜合醫院心臟內科醫師江佳鴻今天表示，降低急性心肌梗塞死亡率的關鍵就是把握急救黃金時間，必須迅速診斷、正確處置，當出現心悸、胸悶、胸痛等症狀時，務必及早就醫，千萬不要有「撐一下就過了」的心態，才能保住寶貴生命。

醫師指出，心肌梗塞是供應心臟的血管發生阻塞，導致心臟肌肉無法獲得足夠氧氣及營養而壞死，進而影響心臟功能，若能早期診斷在黃金時間內施行心導管治療，即可減少如休克、心律不整、心包膜積水、心臟衰竭、心臟破裂、心因性猝死等併發症的發生。

江佳鴻也提醒，控制好「三高(高血脂、高血壓、高血糖)」、戒菸、減重、適當運動、按時服藥、長期追蹤，是預防心肌梗塞的不二法門。（編輯：方沛清）1070828

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