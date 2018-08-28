馬英九:藍執政對農民重要 劉櫂豪:不需政治採購

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（左）說，他若當選縣長會把台東農產行銷到全世界，而不是前總統馬英九稱的政治採購。（劉櫂豪提供）中央社記者盧太城傳真 107年8月28日

(中央社記者盧太城台東縣28日電)前總統馬英九今天喊出藍軍在台東繼續執政，對農民很重要。台東民進黨縣長參選人劉櫂豪說，他若當選縣長會把台東農產行銷到全世界，而不是馬英九稱的政治採購。



馬英九今天到台東，陪同饒慶鈴登記參選下屆台東縣長，他特別提到「藍軍在台東繼續執政，對農民非常重要」。



馬英九表示，前陣子高雄鳳梨滯銷，一位82歲老農告訴他「懷念馬總統執政時，可以賣到大陸」。高雄非國民黨執政，因此今年鳳梨賣不過去大陸，反觀台東縣今年鳳梨就沒遇到這樣的問題，縣長黃健庭協助台東農民賣了500公噸到大陸。



馬英九呼籲台東鄉親，農業是台東的經濟命脈，一定要考量在縣長輪替之後，誰能繼續讓農民笑開懷。



民進黨台東縣長參選人劉櫂豪表示，每逢選舉就不斷謠傳民進黨執政導致農產品無法外銷到中國大陸，事實上，民進黨執政後鳳梨外銷中國的數量一年比一年多，這是農民努力種出優質農產品的成果，而不是馬英九所稱的政治採購。



他說，國民黨每逢選舉就只會打中國牌試圖恐嚇農民、傷害農民作為選舉的手段，這不應是民主社會該有的現象，希望國民黨能夠正向選舉，而非用不實的謠言抹黑、恐嚇。



劉櫂豪說，台東有最優秀的農民，品質最好的農產品，「我絕對有信心將農特產推廣到全世界的每一個角落，身為縣政領導人，應該具備這樣的條件與信心」。



劉櫂豪強調，蔡英文總統上任2年多，從數字來看，不論是鳳梨或釋迦都穩定出口，甚至是有增無減，這都是農民努力開拓國際市場的成果，不會受到政治因素影響。



劉櫂豪表示，立委任內，他協助台東農民數次舉辦台東農特產品行銷及推廣，也幫助部落農民與義美契作紅藜、小米、樹豆等。今年更向農委會爭取新台幣200萬補助經費行銷釋迦至北美地區，接下來也將有200萬經費拓展日本市場，讓台東農特產品納入東京奧運採購名單。（編輯：施燕飛）1070828