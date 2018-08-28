侯友宜續推都市更新 將訪金門談合作

國民黨新北市長參選人侯友宜（前右）28日走訪新店區和平社區，瞭解需都市更新的老舊建築，期待當地居民加速都更。（侯友宜辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年8月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）國民黨新北市長參選人侯友宜應立委楊鎮浯邀請，29日將參訪金門並討論城市合作事宜。他今天也走訪新店區和平社區瞭解亟需都市更新的老舊建築，期待當地居民加速都更。



新北市是金門鄉親的第二故鄉，超過15萬名金門鄉親移居新北。侯友宜辦公室今天下午表示，侯友宜應立委楊鎮浯邀請，29日將前往金門參訪並討論城市合作。



侯友宜今天並拜訪台北新店區和平社區50年、60年的老舊建築，當地位於新店十四張地區附近，台北環狀捷運機廠興建時拆除十四張的古厝、家廟與宗祠，但目前和平社區內巷弄狹窄，導致消防車、救護車不容易進入。



侯友宜說，環狀捷運十四張站完工後，將帶動周遭生活機能快速發展，和平社區有地利之便，如果都市更新可望同步提升生活品質。他希望大家放下本位主義，和市府合作以更快的速度都市更新。



侯友宜表示，都市更新是自己最重要的政見之一，和平社區都更卡關主要關鍵是居民沒有土地所有權，所以，未來要如何解決是一大挑戰，但也是政府展現協調力、執行力的機會。（編輯：方沛清）1070828