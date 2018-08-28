疏濬與下水道接管並進 桃園市打造生態水域

桃園市長鄭文燦（右2）28日前往蘆竹區大坑溪河道視察並聽取簡報，未來將透過河道疏濬及提升污水下水道接管率雙管齊下，打造桃園市綠覆生態水域空間。中央社記者吳睿騏攝 107年8月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）中南部淹水災情頻傳，桃園市長鄭文燦今天前往蘆竹區大坑溪河道視察並聽取簡報，他表示未來將透過河道疏濬及提升污水下水道接管率雙管齊下，打造桃園市綠覆生態水域空間。



鄭文燦受訪表示，桃園的茄苳溪、東門溪、舊路坑溪都在進行整治工程，屬於南崁溪支流的大坑溪也要積極進行，大坑溪集水範圍涵蓋龜山及蘆竹2區，河道平均坡度約1.53%沖刷力不足，加上家庭廢水排入河道造成惡臭，希望透過河道疏濬方式，增加排水流速及河岸灘地，提升環境品質。



鄭文燦指出，大坑溪排水幹管治理計畫預計今年12月公告，配合「桃園市污水下水道系統BOT計畫」，大坑溪上南崁地區預計今年底完成1.48萬用戶接管，下南崁地區預計在109年底完成1.17萬用戶接管。



水務局長劉振宇表示，市府推動的「污水下水道系統BOT計畫」，主要興建工程為水資源回收中心、污水下水道管線及用戶接管等3大部分，接管範圍包括桃園、八德、蘆竹及龜山等地，水資源回收中心第一期工程已在105年完工啟用，預計110年底前可完成約10萬用戶接管。（編輯：李錫璋）1070828



