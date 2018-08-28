金門芋頭季9月登場 挖芋體驗農夫市集報名

金門縣烈嶼鄉公所28日宣布，芋頭季活動9月29日登場，挖芋體驗分烈嶼組、金門本島（大金）組和非縣籍民眾組，9月4、5、6日受理報名。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 107年8月28日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門縣烈嶼鄉芋頭季9月29日登場，鄉公所今天宣布，9月3日起受理挖芋體驗報名和農夫市集園遊會及機關宣導攤位招募。歡迎民眾及鄉親踴躍報名。



鄉公所發布新聞說，挖芋體驗分烈嶼組、金門本島（大金）組和非縣籍民眾組，9月4、5、6日受理報名。



鄉公所表示，今年挖芋頭體驗活動預計受理烈嶼組120組、每組3人，共360人；大金組100組、每組3人，共300人；非縣籍組100組、每組3人，共300人；合計320組，960人。民眾可打專線電話（082）364518、（082）364519、（082）364520報名，額滿為止。



電話報名每通限報1組，須提供姓名、聯絡電話及住址；非縣籍組報名成功後需傳真相關證件供查對。報名成功者，鄉公所將另寄邀請函供活動當天出示核對。



鄉公所說，基於安全考量，參加者必須年滿10歲，建議穿長褲、帶薄外套等輕便服裝，自備防蚊蟲藥膏。參加者每人可掘芋頭窟一處，並可帶回所掘的芋頭。



芋頭季活動也規劃農夫市集26處特色產品攤位及機關宣導攤位12處，園遊會9月29日9時30分到下午9時舉行，農漁特區展售芋頭及其他農產、漁產、畜產等農漁特產；美食區展售芋頭小吃、地方風味小吃、特色飲品。9月3日上班時間受理免費設攤招募登記，報名電話（082）364510，額滿為止。（編輯：翁翠萍）1070828



