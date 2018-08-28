議員爆台北燈節得標廠商遭威脅 陳景峻否認

台北市議員王世堅28日提到副市長陳景峻（左）涉嫌威脅燈節得標廠商，還指定舉辦踩街遊行活動的合作公司。陳景峻下午受訪時表示，北市府是幫忙解決燈節問題，認為得標廠商「打人喊救人」，也讓市府「公親變事主」。中央社記者梁珮綺攝 107年8月28日

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北28日電）台北燈節惹議，台北市議員王世堅今天提到副市長陳景峻涉嫌威脅燈節得標廠商，還指定舉辦踩街遊行活動的合作公司。陳景峻說，是幫忙解決燈節問題，得標廠商「打人喊救人」。



台北市議會下午召開民政部門大會，民進黨籍市議員王世堅質詢時說，今年初台北燈節活動由槮凌公司得標，市府交由陳景峻整合，燈節活動共三大項目，包含主燈、小提燈、踩街遊行。



王世堅表示，陳景峻今年1月召開會議，要求燈節得標廠商槮凌公司必須把踩街遊行活動交由正極公司（紙風車）承辦，涉嫌圖利特定廠商。



王世堅提出當時會議錄音檔和同意書，他說，錄音檔內陳景峻命令式要求槮凌公司照辦，像幫派圍事，開會地點選在陳景峻辦公室，把市府當喬事地點，還規劃同意書要求槮凌公司簽署並履行。



答詢台上的政風處官員表示，會在調查同意書內容。



陳景峻事後受訪時說，「公共場所（談話）怎麼會（說我）是黑幫老大？我像嗎？」北市府是幫忙解決燈節問題，認為槮凌「打人喊救人」，也讓市府「公親變事主」。



陳景峻指出，當初若沒有他，台北燈節辦不起來，當時槮凌得標後，簽署合作意向書也載明會與正極公司合作，但因槮凌與正極已無信任基礎，才由他親自與正極洽談，正極是因他的誠意才同意合作。



陳景峻表示，槮凌公司當初一再刁難台北市觀光傳播局，認為槮凌公司不該污衊北市府，更不該污衊他。



陳景峻辦公室發聲明提及，2018燈節得標廠商槮凌提案規劃踩街遊行原本就是預計和正極公司（紙風車）合作，槮凌須依提案內容履約，但雙方後續談判不順利，也遲未與北市府簽約，因當時燈節舉辦在即，槮凌尋求市府出面協商。



聲明提及，陳景峻依槮凌公司得標書面內容與正極公司會商，因正極對槮凌失去信任，為顧及市民權益，進行溝通後，正極願意與槮凌合作，但希望槮凌公司需簽署同意書，槮凌原本同意，但後來稱同意書需委交律師審核，之後就無任何回應。（編輯：李錫璋）1070828