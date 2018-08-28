/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周天成戴資穎亞運棒球櫻桃小丸子
>rss

議員爆台北燈節得標廠商遭威脅 陳景峻否認

發稿時間：2018/08/28 17:46

最新更新：2018/08/28 19:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市議員王世堅28日提到副市長陳景峻（左）涉嫌威脅燈節得標廠商，還指定舉辦踩街遊行活動的合作公司。陳景峻下午受訪時表示，北市府是幫忙解決燈節問題，認為得標廠商「打人喊救人」，也讓市府「公親變事主」。中央社記者梁珮綺攝　107年8月28日台北市議員王世堅28日提到副市長陳景峻（左）涉嫌威脅燈節得標廠商，還指定舉辦踩街遊行活動的合作公司。陳景峻下午受訪時表示，北市府是幫忙解決燈節問題，認為得標廠商「打人喊救人」，也讓市府「公親變事主」。中央社記者梁珮綺攝　107年8月28日

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北28日電）台北燈節惹議，台北市議員王世堅今天提到副市長陳景峻涉嫌威脅燈節得標廠商，還指定舉辦踩街遊行活動的合作公司。陳景峻說，是幫忙解決燈節問題，得標廠商「打人喊救人」。

台北市議會下午召開民政部門大會，民進黨籍市議員王世堅質詢時說，今年初台北燈節活動由槮凌公司得標，市府交由陳景峻整合，燈節活動共三大項目，包含主燈、小提燈、踩街遊行。

王世堅表示，陳景峻今年1月召開會議，要求燈節得標廠商槮凌公司必須把踩街遊行活動交由正極公司（紙風車）承辦，涉嫌圖利特定廠商。

王世堅提出當時會議錄音檔和同意書，他說，錄音檔內陳景峻命令式要求槮凌公司照辦，像幫派圍事，開會地點選在陳景峻辦公室，把市府當喬事地點，還規劃同意書要求槮凌公司簽署並履行。

答詢台上的政風處官員表示，會在調查同意書內容。

陳景峻事後受訪時說，「公共場所（談話）怎麼會（說我）是黑幫老大？我像嗎？」北市府是幫忙解決燈節問題，認為槮凌「打人喊救人」，也讓市府「公親變事主」。

陳景峻指出，當初若沒有他，台北燈節辦不起來，當時槮凌得標後，簽署合作意向書也載明會與正極公司合作，但因槮凌與正極已無信任基礎，才由他親自與正極洽談，正極是因他的誠意才同意合作。

陳景峻表示，槮凌公司當初一再刁難台北市觀光傳播局，認為槮凌公司不該污衊北市府，更不該污衊他。

陳景峻辦公室發聲明提及，2018燈節得標廠商槮凌提案規劃踩街遊行原本就是預計和正極公司（紙風車）合作，槮凌須依提案內容履約，但雙方後續談判不順利，也遲未與北市府簽約，因當時燈節舉辦在即，槮凌尋求市府出面協商。

聲明提及，陳景峻依槮凌公司得標書面內容與正極公司會商，因正極對槮凌失去信任，為顧及市民權益，進行溝通後，正極願意與槮凌合作，但希望槮凌公司需簽署同意書，槮凌原本同意，但後來稱同意書需委交律師審核，之後就無任何回應。（編輯：李錫璋）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP