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中市南門橋將改建 延續歷史脈絡

發稿時間：2018/08/28 17:47

最新更新：2018/08/28 18:26

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台中市南門橋因老舊且不敷使用，台中市政府編列預算將改建。台中市長林佳龍（前右2）28日表示，南門橋歷史可追溯至日治時期，改建將保留日治時期的吊橋遺址，融合實用性與景觀，延續歷史脈絡。中央社記者蘇木春攝　107年8月28日台中市南門橋因老舊且不敷使用，台中市政府編列預算將改建。台中市長林佳龍（前右2）28日表示，南門橋歷史可追溯至日治時期，改建將保留日治時期的吊橋遺址，融合實用性與景觀，延續歷史脈絡。中央社記者蘇木春攝　107年8月28日

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市南門橋因老舊且不敷使用，台中市政府編列預算將改建，市長林佳龍今天表示，改建將保留日治時期的吊橋遺址，融合實用性與景觀，延續歷史脈絡。

位於台中市大里區的南門橋，民國47年自吊橋改建成混凝土橋梁，使用至今超過一甲子，因年久老舊，且橋寬僅14.4公尺不敷使用，台中市政府為確保來往居民安全，編列新台幣1.7億元規劃道路拓寬及改建。

林佳龍今天在建設局長黃玉霖陪同下，到南門橋視察改建工程規劃，市議員與里長等民意代表都到場聽取簡報。

林佳龍致詞時表示，南門橋歷史可追溯至日治時期，市府將結合交通、水利、文化，使周邊景觀與機能更具水準。

他說，台中縣市合併後，最大的挑戰在於縫合都市計畫，南門橋是大里區連接南區最重要的交通動脈，完工後將成為都市計畫縫合的最好見證。

台中市建設局表示，南門橋將橋名柱以「憶南門」為構想進行規劃設計，並保留日治時期的吊橋遺址，採中路式鋼拱設計，可降低與周邊高樓干擾，並以弧形豐富當地景觀，改建完成後，將增加橋下親水休憩空間，以綠岸及流水意象為主軸，不僅提高道路品質與交通安全，也延續南門橋歷史脈絡。（編輯：施燕飛）1070828

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