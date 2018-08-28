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中市五合一選舉 市議員各自出招登記踴躍

發稿時間：2018/08/28 18:08

最新更新：2018/08/28 19:11

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台中市五合一選舉登記28日進入第2天，市議員參選人登記踴躍，民進黨6名現任議員組成的「穩定力量」團隊，以合騎協力車方式進場，希望「同心協力」。中央社記者郝雪卿攝　107年8月28日台中市五合一選舉登記28日進入第2天，市議員參選人登記踴躍，民進黨6名現任議員組成的「穩定力量」團隊，以合騎協力車方式進場，希望「同心協力」。中央社記者郝雪卿攝　107年8月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市五合一選舉登記今天進入第2天，市議員參選人登記踴躍，綠營採聯合登記壯大聲勢，分別有「穩定力量」及「當選議員」團隊，藍營則多採個人方式出擊。

台中市五合一選舉將於11月24日投票，其中市長與市議員選舉自8月27日起至31日止，在台中州廳受理參選人登記，國民黨市長參選人盧秀燕在首日完成登記，而尋求連任的台中市長林佳龍則預計明天完成登記。

多位市議員參選人在大批支持者簇擁下前來登記，台中州廳周邊熱鬧滾滾，國民黨籍市議員參選人朱暖英、李中、黃馨慧、楊正中等人都是由支持者陪同，朱暖英與婦幼親子團一起走進州廳，而立委江啟臣也陪同李中、黃馨慧等人完成登記。

至於民進黨陣營則以聯合登記方式出場，立委黃國書陪同子弟兵黃守達及現任議員江肇國登記；另由6名現任議員邱素貞、翁美春、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤、謝明源等6人組成的「穩定力量」團隊，以合騎協力車方式辦理登記，希望「同心協力、6席全上」。

綠營還有15人組成的「當選議員」團隊，包括現任議員曾朝榮、李天生、何文海、蔡成圭、楊典忠、范淞育、吳敏濟、江肇國、張雅旻等人帶領新生代參選人張家銨、劉厚承、周永鴻、蔡耀頡、謝賢、邱孟玲等人聯合登記，大家一起擊鼓揮旗，象徵「一鼓作氣、旗開得勝」，現場聲勢浩大。

曾朝榮表示，「當選團隊」15名參選人大力擊鼓象徵團結一致，力拚年底市長連任、民進黨提名議員全部當選及議會席次過半。（編輯：施燕飛）1070828

台中市五合一選舉登記28日進入第2天，市議員參選人登記踴躍，民進黨市議員參選人15人組成的「當選團隊」，以擊鼓方式象徵「一鼓作氣」。中央社記者郝雪卿攝　107年8月28日台中市五合一選舉登記28日進入第2天，市議員參選人登記踴躍，民進黨市議員參選人15人組成的「當選團隊」，以擊鼓方式象徵「一鼓作氣」。中央社記者郝雪卿攝　107年8月28日
台中市五合一選舉登記28日進入第2天，市議員參選人登記踴躍，國民黨市議員參選人李中（前右5）由立委江啟臣（前右6）陪同登記。中央社記者郝雪卿攝　107年8月28日台中市五合一選舉登記28日進入第2天，市議員參選人登記踴躍，國民黨市議員參選人李中（前右5）由立委江啟臣（前右6）陪同登記。中央社記者郝雪卿攝　107年8月28日
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