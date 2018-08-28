泰山森林書屋啟用 專業說書人講故事

新北市泰山區辭修公園中的「泰山森林書屋」28日啟用，市長朱立倫（左）以些許的阿美族語講故事給兒童聽，期盼大家多利用圖書館。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年8月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市泰山區辭修公園中的「泰山森林書屋」今天啟用，市府歡迎父母帶孩童到書屋共讀，以族語說故事促進親子情感、豐富知識、拓展視野，或報名聽專業說書人講故事傳承族語。



新北市府原住民族行政局長楊馨怡表示，位於泰山區辭修公園內紅色建築的書屋，分兒童繪本區、親子共讀區、文化體驗區及影音區。



她說，透過題材豐富多元的原住民故事繪本及專業說書人傳講故事，可讓孩童從小認識台灣原住民族文化的瑰麗與芬芳。



「泰山森林書屋」採預約制，接受幼兒園、學校、機關及民間團體預約並安排說故事活動。星期六、日採自由入場，民眾也可透過臉書專頁報名參加專業說書人講故事。



市長朱立倫今天以些許的阿美族語講故事給兒童聽，分享「誰拿走了我的情人袋？」故事繪本。他也感謝支持設立「泰山森林書屋」的新北市議員、贊助者及助圖書募集者，包括匯豐汽車、書寶二手書店、誠品書店、台北大學及繪本作家。



朱立倫說，市府推動原住民族文化教育及傳承族語，近年來的最大特色就是成功地讓圖書館煥然一新，市轄所有學校的圖書館及各地方的圖書館都具創意，讓市民提升閱讀習慣與興趣。（編輯：方沛清）1070828



