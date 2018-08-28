金門海岸保麗龍積成河 對岸隨海流漂來

金門東北角海岸海岸出現數量驚人的海漂垃圾、保麗龍積成河，金門縣環保局會同金門國家公園管理處、金沙鎮公所等單位會勘，除了協助載運垃圾，盼協商中國大陸，加強源頭減量落實汙染管制措施。（金門縣環保局提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年8月28日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門東北角海岸出現數量驚人海漂垃圾、保麗龍積成河，嚴重影響環境；金門縣府指出，因福建省及廈門市沿岸箱網養殖使用大量保麗龍常隨海流漂來，盼協商大陸方落實污染管制。



為瞭解海漂垃圾汙染情況，金門縣環保局局長蔡其雍今天會同金門國家公園管理處副處長蘇承基和金沙鎮清潔隊長呂國財等相關人員到金門東北角海岸現勘。



環保局發布新聞稿表示，依105年11月「金門縣海岸線範疇界定研商會議」的海岸環境維護權責分工，海漂保麗龍堆積嚴重海岸地區屬於金門國家公園管理處管轄範圍，金管處已派員到東北角海岸段加強清理，環保局及金沙鎮清潔隊也將全力協助後續海漂垃圾載運工作，共同協力完成清理，期盼以最快速度恢復原有景觀。



蔡其雍建議金管處評估，在河口處設置攔截設施，避免東北季風及大潮時再次刮起大量海漂垃圾。



蔡其雍指出，中國福建省及廈門市沿岸的箱網養殖（養蚵業）使用大量保麗龍，常有保麗龍隨著海流和風向漂到金門海岸，尤其大雨或颱風後更為嚴重，不僅破壞金門海岸環境整潔及景觀，更影響民眾生活品質。



蔡其雍表示，源頭管制是最有效的方式，但因涉及兩岸事務，金門縣已多次提案建請中央重視及納入這項議題，維護金廈海域環境；金門縣政府團隊也透過交流活動，與中國大陸多次協商，請加強源頭減量落實污染管制措施，推動金廈海域海漂垃圾治理方案。



環保局也說明，這次海漂保麗龍河事件，更突顯治理方案，仍有改善空間；金門縣海漂垃圾問題，將會持續向大陸方面反應，未來將加強各海岸線進行稽巡查，針對海岸線有嚴重髒亂情形，也通報管理單位立即清理，維護海岸環境清潔及重視海洋生態保育工作。（編輯：陳政偉）1070828



