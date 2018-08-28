西南氣流發威 高屏地區局部積水

（中央社28日綜合報導）823大豪雨災損尚未復原，西南氣流又挾帶大量水氣劇烈降雨，28日凌晨起高、屏就有積水，積水嚴重的道路成河道，南迴鐵路屏東枋野到加祿間一度有土石流，所幸搶修後，晚間已正常發車。



西南氣流強降雨，從28日凌晨從在屏東、高雄市持續降雨，高雄市累計24小時雨量一度破400毫米，降雨集中在市區，鳳山區雨量最多，時雨量一度破80毫米。



市區嚴重積水，高市府在清晨6時12分宣布全市停班停課，不過因為時間太倉促，造成上班民眾及家長接送孩子上學的不便招致批評，代理市長許立明為此公開道歉。



屏東自凌晨起大雨不斷，新園鄉截至上午8時單日雨量264.5毫米，但是未停班停課，縣長潘孟安臉書被留言民眾罵翻，網友留言質疑縣府停班的標準在那裡。



屏東縣府發言人黃建嘉表示，昨晚中央氣象局評估屏東今天雨量未達停班課標準，再者屏東縣在清晨並沒有普遍淹水的情形發生。他說，縣府時刻緊盯氣象狀況，各鄉鎮市公所如果轄區內淹水太嚴重，可向縣府申請停班課。



屏東一整天持續降雨，新園鄉淹水最嚴重，港西村不少民宅進水，鄉民建議下午停班停課，鄉長陳武昌表示，已經淹水如果貿然決定下午停班停課，反而會有危險。



連日降雨造成土石鬆軟，南迴鐵路屏東枋野到加祿間發生土石流無法通行，台鐵局在下午一時許宣布南迴線屏東縣枋寮站到台東縣大武站間列車停駛，改由客運接駁。



這波強降雨造成高雄市寶業里等多處滯洪池滿溢，周邊道路積水，清晨5點多，澄清路就像一條泥河，積水40到50公分，還有新曹公圳溢流，市區一片汪洋。



居住在地勢低窪區的民眾一夜無法入眠，很多人半夜起來搶救愛車，也有人忙著架設水閘門擋水，可惜降雨大又急，鳳山青年二路588巷5號及588巷3弄一帶道路積水近百公分，大樓地下室成小型滯洪池，有數輛汽車被泡在地下室。



住戶邱棟樑說，住了20多年的房子未曾淹過水，質疑排水路被建商阻斷，還有人怒指治水經費都白花了。



除了水患，高雄市壽山有零星土石流，萬壽山橋前的道路掏空長20公尺，鳳山區有磚造房子坍塌，84歲老翁受困，所幸有警消協助脫困。



台南自凌晨到下午5時累積雨量最多的是七股174毫米，大雨造成東區長榮路出現疑似地基流失的路面下陷，市府已到場灌漿搶修。



823大豪雨嚴重積水的真理大學麻豆校區積水未退，國軍及台南市府持續抽水。



航空方面，高雄國際機場共取消9班國內航線、取消化1班國際線。



高雄港今天船舶進出未影響，23日擱淺於高雄港外的5艘外籍貨輪拖救，仍因海象差，拖救沒有進展。



至於高雄市積水方面，市府統計接獲通報150件，中午以後陸續消退。（編輯：施燕飛）1070828