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高雄市長參選人勘災 藍綠有志一同穿短褲

發稿時間：2018/08/28 20:50

最新更新：2018/08/28 21:16

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zoom in 連日大雨，高雄市陸續傳出災情，國民黨高雄市長參選人韓國瑜（右）28日穿著短褲勘災。韓國瑜表示，這次淹水對他而言是震憾教育，會認真思考治水的錢如何花在刀口上。（翻攝照片）中央社記者王淑芬傳真　107年8月28日連日大雨，高雄市陸續傳出災情，國民黨高雄市長參選人韓國瑜（右）28日穿著短褲勘災。韓國瑜表示，這次淹水對他而言是震憾教育，會認真思考治水的錢如何花在刀口上。（翻攝照片）中央社記者王淑芬傳真　107年8月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）連日大雨，高雄市陸續傳出災情，今天藍綠兩位高雄市長參選人及代理市長許立明3人 不約而同穿短褲勘災，畫面有趣。

許立明一早就到滯洪池勘災，涉水弄濕了長褲，稍後換了短褲、夾腳拖。

國民黨參選人韓國瑜今天原本要辦理參選登記，因為停班停課，他取消行程改為勘災，先到大寮再轉往林園汕尾等地，了解淹水情形。他說這次淹水對他而言是震憾教育，會認真思考治水的錢如何花在刀口上。

民進黨參選人陳其邁一早到仁武區慰問受災戶，下午又到曹公圳瞭解淹水情形並關心災損狀況。陳其邁說，仁武有八卦里、北屋、獅龍溪等滯洪池，滯洪量約24萬噸；但曹公圳仁武段溢流，附近積水，他構想未來應採取「全流域治水」的整治概念，讓居民免於淹水之苦。

有趣的是3人不堪連日勘災積水浸濕長褲，今天都已改穿短褲。（編輯：施燕飛）1070828

連日大雨，高雄市陸續傳出災情，28日民進黨高雄市長參選人陳其邁（左）換上短褲勘災。陳其邁說，他構想未來應採取「全流域治水」的整治概念，讓居民免於淹水之苦。（翻攝照片）中央社記者王淑芬傳真　107年8月28日連日大雨，高雄市陸續傳出災情，28日民進黨高雄市長參選人陳其邁（左）換上短褲勘災。陳其邁說，他構想未來應採取「全流域治水」的整治概念，讓居民免於淹水之苦。（翻攝照片）中央社記者王淑芬傳真　107年8月28日
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