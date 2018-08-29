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豪雨成災高市436戶停電 台電漏夜搶修凌晨復電

發稿時間：2018/08/29 09:00

最新更新：2018/08/29 09:16

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高雄市28日豪雨成災，導致鳳山區青年路二段588巷內一棟大樓地下室嚴重淹水，大樓及附近436戶停電，經台電調來抽水機抽水，漏夜搶修，29日凌晨復電。（台電提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月29日高雄市28日豪雨成災，導致鳳山區青年路二段588巷內一棟大樓地下室嚴重淹水，大樓及附近436戶停電，經台電調來抽水機抽水，漏夜搶修，29日凌晨復電。（台電提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月29日

（中央社記者程啟峰高雄29日電）高雄市昨天豪雨成災，鳳山區青年路二段一棟大樓地下室被積水灌入，造成大樓及附近436戶停電，經台電調來抽水機抽水，漏夜搶修，今天凌晨復電。

昨天一場豪雨導致高市鳳山區青年路二段588巷內一棟大樓地下室嚴重淹水，造成大樓及附近436戶停電，台電立即協請市府鳳山區公所調集大型抽水機支援抽水。

台電鳳山區營業處指出，台電搶修人員於昨晚大樓地下室水位下降安全範圍時，先行處理恢復大樓鄰近用戶供電，昨天深夜再派遣維修人員穿著青蛙裝涉水檢修更換地下室泡水電表，今天凌晨水位降至許可高度10公分後，現場待命人員即進行吊換更新浸水變壓器，於凌晨1時5分恢復大樓供電。

「電終於來了」，大樓住戶苦等許久才恢復正常作息，並開始清理被水淹過的地下室車位。（編輯：黃于）1070829

高雄市28日豪雨成災，導致鳳山區青年路二段588巷內一棟大樓地下室嚴重淹水，大樓及附近436戶停電，經台電調來抽水機抽水，人員涉水搶修，29日凌晨復電。（台電提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月29日高雄市28日豪雨成災，導致鳳山區青年路二段588巷內一棟大樓地下室嚴重淹水，大樓及附近436戶停電，經台電調來抽水機抽水，人員涉水搶修，29日凌晨復電。（台電提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月29日
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