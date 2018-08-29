澎湖縣長選舉 陳光復完成登記

（中央社澎湖縣29日電）澎湖年底選舉，澎湖縣長陳光復今天與民進黨籍提名議員、馬公市長等提名參選人，攜手辦妥登記，並喊出「起厝起一半、師父不要換」，期許揮出全壘打，勝利在望，延續幸福願景。



民進黨籍提名的現任縣長參選人陳光復，今天上午由夫人吳淑瑾、立委楊曜及現任議員陳慧玲、呂黃春金、蔡清續與議員參選人陳永和、馬公市長參選人黃健忠等人和多位代表與村里參選人陪同下，完成縣長與縣議員選舉登記。



陳光復表示，今天登記時，天空放晴出太陽，象徵雨過天晴，帶領所有參選人喊出「起厝起一半、師父不要換」。尤其澎湖很多建設都正在進行，包括澎湖下水道工程完成27%、縣道側溝加封完成60公里及新灣區等等各項工程都陸續推動。短短4年，讓民眾看到幸福、人口成長、觀光回流的建設成長，年底這一戰必定勝利在望，所有提名參選人揮出全壘打。



澎湖選委會今天很熱鬧，縣議員登記部分，包括第一選區陳慧玲、胡松榮、呂黃春金、蘇陳綉色、陳永和、藍凱元；第二選區蔡清續、成萬貫；第五選區陳佩真等人都完成登記。



以無黨籍身份率完成登記縣長候選人呂華苑，今天也在馬公市中華路成立競選服務處並遊行市區，喊出「澎湖珍珠、美麗海灣、東山再起」為競選口號。（編輯：陳政偉）1070829