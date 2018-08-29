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玉山兩部生態紀錄片 休士頓影展獲首獎[影]

發稿時間：2018/08/29 12:08

最新更新：2018/08/29 13:02

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影片來源：ParksTaiwan YouTube頻道

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）玉山國家公園管理處發行「玉山行」及「來自南安的明信片」兩部影片，參與今年休士頓國際影展，在超過千部參展影片激烈競爭下，兩部影片都獲影展紀錄短片類首獎的白金牌獎。

zoom in 玉山國家公園管理處發行「玉山行」及「來自南安的明信片」兩部影片，參與今年休士頓國際影展，皆獲影展紀錄短片類首獎的白金牌獎（圖）。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年8月29日玉山國家公園管理處發行「玉山行」及「來自南安的明信片」兩部影片，參與今年休士頓國際影展，皆獲影展紀錄短片類首獎的白金牌獎（圖）。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年8月29日

玉山國家公園管理處發行「玉山行」影片，去年參加美國、西班牙、葡萄牙的影片競賽或電影節都獲獎，今年再參加休士頓國際影展，與另一部「來自南安的明信片」都獲紀錄短片最高榮譽首獎白金牌獎，兩部玉山園區紀錄片，是從全球千部參展影片脫穎而出。

玉管處副處長林文和今天說，「玉山行」及「來自南安的明信片」兩部紀錄短片，發行後積極參加國際影展競賽且屢獲佳績，民眾可採團體預約，在水里遊客中心觀賞這兩部影片，或直接前往塔塔加、梅山、南安等管理站欣賞，來一場最貼近自然與高山的心靈饗宴。

林文和表示，「玉山行」影片以一名原住民高山嚮導角度，帶領民眾體驗安全登山理念及面對自然環境態度，有別於一般教條式登山教育影片，採故事串聯方式，將萬物相互依存、休戚與共關係帶入影片，盼引起觀賞者思考與迴響，以共同維護台灣美麗淨土。

林文和說，「來自南安的明信片」以輕快步調，引領認識玉山國家公園東部園區「南安」美麗景色與生態，沿著蕨類豐富的瓦拉米步道，從中低海拔溫暖、繁茂林相開始，親近探索玉山國家公園；也收錄東部園區周邊人文特色，如布農族農作歲時祭儀、賽德克族織布文化，讓旅客感受玉山東部園區多樣面貌。（編輯：翁翠萍）1070829

影片來源：yushantv YouTube頻道
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