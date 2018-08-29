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台中公園添亮點 旋轉木馬廁所超吸睛

發稿時間：2018/08/29 12:20

最新更新：2018/08/29 12:47

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台中市政府針對7處公園內的17座廁所進行改善，其中，台中公園內的旋轉木馬造型廁所，由於造型新穎，意外成為遊客打卡熱點。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年8月29日台中市政府針對7處公園內的17座廁所進行改善，其中，台中公園內的旋轉木馬造型廁所，由於造型新穎，意外成為遊客打卡熱點。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年8月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市政府針對7處公園內的17座廁所進行改善，市府建設局今天表示，其中台中公園內的五星級日式造景廁所及旋轉木馬造型廁所，因為新穎吸睛，成為遊客打卡熱點之一。

配合兒少法「親子友善廁所」條款修正，市府推動「台中市亮點公園廁所改善及設置親子廁所」計畫，建設局指出，市府編列總經費新台幣3595萬元，針對台中公園、文心森林公園、豐樂雕塑公園、北屯兒童公園、秋紅谷公園、清水鰲峰山公園、后里環保公園等7處公園內的17座廁所進行改善，即將於月底全數完工。

台中公園是台中市知名地標之一，建設局指出，市府編列預算1646萬元，改善及新設台中公園內4座親子廁所，打造更友善的親子休憩環境，其中的五星級日式造景廁所、新建旋轉木馬造型廁所、平等街口廁所等3座親子廁所，已於本月17日即農曆七夕當天開放使用。

建設局說，台中公園新建景觀式廁所利用既有香菇造型涼亭，改造成粉嫩色系且帶有童趣的「旋轉木馬」造型廁所，讓公共廁所兼具使用性及觀賞性，家長帶孩子上廁所時，還能讓小朋友在木馬上騎乘休憩，希望帶給遊客驚喜，由於造型新穎，意外成為遊客打卡熱點。（編輯：翁翠萍）1070829

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