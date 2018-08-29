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高思博完成市長選舉登記 盼為台南帶來改變

發稿時間：2018/08/29 12:31

最新更新：2018/08/29 12:56

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國民黨籍台南市長參選人高思博（左）29日上午前往台南市選舉委員會，完成參選登記。中央社記者楊思瑞攝　107年8月29日國民黨籍台南市長參選人高思博（左）29日上午前往台南市選舉委員會，完成參選登記。中央社記者楊思瑞攝　107年8月29日

（中央社記者楊思瑞台南29日電）國民黨籍台南市長參選人高思博今天上午前往台南市選舉委員會，完成參選登記。他說，台南民眾近日受水災之苦，今天帶著複雜的心情完成登記，希望為台南帶來改變。

高思博上午在競選團隊及多名市議員參選人的陪同下前往台南市選委會，登記手續完成後一起高喊當選的口號，營造勝選氣勢。

高思博受訪時表示，台南市政出現「老人家欠健保、小朋友欠幼托、青年人欠頭路、政府欠稅收猛加稅」的「四欠」。這次在豪雨過後出現水災，人民真正陷入了水中，讓台南市民感受到應該要有改變、要翻轉。

他說，最近到偏鄉勘災時，發現還有些受災民眾不知道淹水補助的相關程序，還有些老人家不識字，陷入無助情況。呼籲台南市政府應該要簡化程序，不要把淹水舉證的責任加到民眾身上。另外，也應動用第二預備金，把淹水補助從現行的新台幣5000元，提高到與高雄市一樣的1萬5000元。

有媒體詢問高思博，對無黨籍台南市長參選人許忠信邀請其他參選人參加英語政見辯論會有何看法。高思博表示，這是一個蠻好、也很有趣的事，他個人很歡迎，參加沒有問題，但可能要考慮翻譯的問題，讓民眾能聽得懂。

高思博成為第3位完成登記的市長參選人，已完成登記的有無黨籍參選人林義豐及民進黨籍參選人黃偉哲。（編輯：陳政偉）1070829

國民黨籍台南市長參選人高思博（前左3）29日上午前往台南市選舉委員會，完成參選登記，與競選團隊一起高呼當選口號。中央社記者楊思瑞攝　107年8月29日國民黨籍台南市長參選人高思博（前左3）29日上午前往台南市選舉委員會，完成參選登記，與競選團隊一起高呼當選口號。中央社記者楊思瑞攝　107年8月29日
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