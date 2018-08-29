競選辦公室未完成變更就動工遭罰 蘇貞昌道歉

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）位在麗寶百貨大樓7、8樓的競選辦公室，因未完成變更使用及裝修等程序就動工使用遭市府裁罰；蘇貞昌29日公開道歉，並表示會再要求廠商把相關程序做好。中央社記者王鴻國攝 107年8月29日

（中央社記者王鴻國新北29日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌位在麗寶百貨大樓7、8樓的競選辦公室，因未完成變更使用及裝修等程序就動工使用遭市府裁罰。蘇貞昌今天為此公開道歉並要求廠商儘快把程序做好。



根據「周刊王」報導，蘇貞昌今年6月啟用競選辦公室未依法提出室內裝修、用途變更、竣工等申請，遭工務局開罰新台幣6萬元。



蘇貞昌表示，新北市長朱立倫過去參選新北市長時也在這棟大樓做競選辦公室，因此，應該進行怎麼樣的程序，都會對廠商嚴格要求。



蘇貞昌表示，過去若有做不夠好的地方，很對不起，他跟大家道歉，也會再要求廠商把相關程序做好。



新北市政府工務局主秘江南志表示，蘇貞昌競選辦公室的樓層原使用執照用途是供餐廳及賣場使用，需申請變更使用及室內裝修才能作辦公室使用，工務局雖已同意變更及室內裝修設計，只是還沒有完成申請程序。



他表示，因蘇辦還未申請動工許可就先動工，才會先依法裁罰6萬元，目前是涉未完成竣工申請程序就先使用的問題，市府後續還會進行會勘，若認定違規也會進行裁罰的動作。



至於國民黨新北市長參選人侯友宜位在板新路的競選辦公室，江南志表示，侯辦的樓層原始使用也是其他用途，但已完成變更使用及申報竣工等程序。至於位在中山路空地的競選總部正動工中，他表示，侯辦已完成臨時建築物的申請，相關程序都完備。（編輯：李錫璋）1070829



