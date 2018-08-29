/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐陳建仁美網戴資穎
>rss

競選辦公室未完成變更就動工遭罰 蘇貞昌道歉

發稿時間：2018/08/29 12:34

最新更新：2018/08/29 13:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）位在麗寶百貨大樓7、8樓的競選辦公室，因未完成變更使用及裝修等程序就動工使用遭市府裁罰；蘇貞昌29日公開道歉，並表示會再要求廠商把相關程序做好。中央社記者王鴻國攝　107年8月29日民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）位在麗寶百貨大樓7、8樓的競選辦公室，因未完成變更使用及裝修等程序就動工使用遭市府裁罰；蘇貞昌29日公開道歉，並表示會再要求廠商把相關程序做好。中央社記者王鴻國攝　107年8月29日

（中央社記者王鴻國新北29日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌位在麗寶百貨大樓7、8樓的競選辦公室，因未完成變更使用及裝修等程序就動工使用遭市府裁罰。蘇貞昌今天為此公開道歉並要求廠商儘快把程序做好。

根據「周刊王」報導，蘇貞昌今年6月啟用競選辦公室未依法提出室內裝修、用途變更、竣工等申請，遭工務局開罰新台幣6萬元。

蘇貞昌表示，新北市長朱立倫過去參選新北市長時也在這棟大樓做競選辦公室，因此，應該進行怎麼樣的程序，都會對廠商嚴格要求。

蘇貞昌表示，過去若有做不夠好的地方，很對不起，他跟大家道歉，也會再要求廠商把相關程序做好。

新北市政府工務局主秘江南志表示，蘇貞昌競選辦公室的樓層原使用執照用途是供餐廳及賣場使用，需申請變更使用及室內裝修才能作辦公室使用，工務局雖已同意變更及室內裝修設計，只是還沒有完成申請程序。

他表示，因蘇辦還未申請動工許可就先動工，才會先依法裁罰6萬元，目前是涉未完成竣工申請程序就先使用的問題，市府後續還會進行會勘，若認定違規也會進行裁罰的動作。

至於國民黨新北市長參選人侯友宜位在板新路的競選辦公室，江南志表示，侯辦的樓層原始使用也是其他用途，但已完成變更使用及申報竣工等程序。至於位在中山路空地的競選總部正動工中，他表示，侯辦已完成臨時建築物的申請，相關程序都完備。（編輯：李錫璋）1070829

新北市政府工務局主任秘書江南志（圖）表示，民進黨新北市長參選人蘇貞昌位在麗寶百貨大樓7、8樓的競選辦公室，因未完成變更使用及裝修等程序就動工使用，遭罰新台幣6萬元。中央社記者王鴻國攝　107年8月29日新北市政府工務局主任秘書江南志（圖）表示，民進黨新北市長參選人蘇貞昌位在麗寶百貨大樓7、8樓的競選辦公室，因未完成變更使用及裝修等程序就動工使用，遭罰新台幣6萬元。中央社記者王鴻國攝　107年8月29日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP