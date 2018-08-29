新港社區水上人家 高市府允加速北溝排水工程

（中央社記者王淑芬高雄29日電）積水退了又淹，高雄新港社區10餘戶「水上人家」面對連日大豪雨致家園有如汪洋，百般無奈；高雄市政府水利局今天說，會加速北溝中、下游排水整治工程，拓寬及提高排水效能。



高雄市政府水利局總工程司梁錦淵受訪表示，當地地勢低於海平面，且住戶緊鄰北溝排水道，自然排水坡度緩，加上水道有大片紅樹林縮減了排水斷面，讓洪水難以宣洩。



他說，水利局會在目前施工的北溝中、下游排水整治工程後，繼續推動上、下游整治工程，可拓寬及提高排水效能。



新港社區是823大豪雨的受災戶，住戶蘇仙教今天受訪指出，824災情最慘重，水淹逾100公分，好不容易市府27日抽乾積水，28日西南氣流又致災，昨天水淹到大腿，至今未退。即使有3台抽水機日夜抽水，積水還有大腿深，老幼只能減少外出，否則就要靠竹筏接駁。



水深到大腿，從小在此長大的蘇仙教涉水到隔壁兄長家，指著三合院的窗台水漬痕說，這是824淹最深的地方，即便門前有水閘板、沙包或室內抽水機也無法避災。



住戶蘇馬美和嫁到新港社區已經60年，她說，住戶都知道鄰近北溝排水道要墊高建物，即使她家已墊高一公尺，還是不敵大豪雨，這次淹得特別深。



蘇秋嬌家的房子墊得比鄰居還高，室內還加裝一台大型抽水機，所以室內乾爽沒進水；不過，她的活動範圍也因此被限縮在室內和加高的騎樓地內。



她表示，為免涉水，只能從騎樓往外看，也無法和鄰居聊天，如果真的要出門又不想涉水，就拜託鄰居用膠筏接駁10公尺才能外出。



一整個社區淹水，多數人避居親友家，如果不想離開家園，民眾準備3餐就只能「撩水」。



民主進步黨高雄市議員高閔琳近日多次為新港社區治水發聲，要求高市府的北溝治水計畫趕進度。



梁錦淵表示，北溝治水工程目前已完成中、下游段整治及170公尺的分流箱涵，讓北溝排水可提早分洪每秒7.5噸洪水，以及提升鹽田抽水站抽水量；另外，進行中的還有1024公尺的排水整治、4座橋樑改建等，約新台幣1.3億元的建設，預計今年底完工。



至於上游、下游段整治工程，水利局會規劃設計並向中央爭取建設經費，才能解決水患。（編輯：梁君棣）1070829