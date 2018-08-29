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為雲林找出路 支持者簇擁張麗善登記參選

發稿時間：2018/08/29 13:20

最新更新：2018/08/29 13:20

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（中央社記者葉子綱雲林縣29日電）標榜「為雲林找出路」的中國國民黨提名雲林縣長參選人張麗善，今天由支持者簇擁登記參選，雖然下著雨，但鄉親熱情不減，當選之聲連連，訴求「要雲林上場做主角」。

地方公職人員五合一選舉登記今天進入第三天，領表及登記到31日止，一批又一批的候選人登記與陪同的支持群，讓雲林縣選舉委員會熱鬧滾滾。

國民黨提名雲林縣長參選人張麗善由副縣長搭檔斗六市長謝淑亞、家人及熱情支持者陪同登記，現場旗幟飄揚，氣勢如虹，當選之聲連連。

張麗善以「雲林上場」為主軸，訴求為年輕人找頭路，為老年人找依靠，為企業找機會，為弱勢找尊嚴，為雲林找出路，要讓雲林上場做主角。

張麗善表示，自己過去參與公共事務的開端，就是為了替弱勢族群服務，自己會抱著這樣的初衷來建設雲林，為自己熱愛的這塊土地打拚。

張麗善並提出改制麥寮港為雲林國際商港翻轉產業結構、自立開發產業園區促進在地就業、智慧手環守護獨居與失智老人、廣設複合式長照站整合樂齡、日照、社區關懷、居家醫療及課後輔導等政見。

張麗善也提出生育津貼最高新台幣1.5萬元、祖孫托育補助延長至3歲、輔導推動農產品國際認證提高競爭力及農民收益、建構無人機產業培訓基地、舉辦國際陣頭文化季與傳藝節讓傳統文化揚名國際等政見。

張麗善表示，由她領銜提出的「麥寮工業專用港改制成雲林國際商港」公投案，已通過第一階段門檻，邁入第二階段連署，雲林20鄉鎮市都設有連署據點，歡迎鄉親響應一起為雲林未來打拚。

對於張麗善的雲林國際商港訴求，民進黨尋求連任縣長李進勇競選總部表示，麥寮港依據「產業創新條例」明訂六輕專屬使用至今，開放工業專用港成為工商綜合港的訴求，歷經國民黨執政多年仍未見實現，如今選舉一到又提出，儘速修改條例取信於民才較實在。（編輯：翁翠萍）1070829

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