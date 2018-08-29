完成參選登記 姚文智：將帶動全新台北願景

（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天完成參選登記。姚文智說，會繼續衝刺並讓所有人知道，他將帶動全新的台北願景，以及策動台北都市改革的一場偉大聖戰及都市運動。



姚文智上午在民主進步黨秘書長洪耀福等人的陪同下，到台北市選委會登記參選台北市長。



洪耀福說，姚文智帶著民進黨黨主席蔡英文親自簽名的政黨推薦書，登記參選台北市長，從此時此刻開始，對於過去的風風雨雨，大家都要放下，從今天開始要以百米衝刺的精神來贏得市長選戰。



姚文智表示，他已完成所有選舉登記程序，從今天開始就是貨真價實，由黨主席蔡英文提名的台北市長候選人。他也強調：「我也要特別感謝洪耀福秘書長代表黨中央，在今天凌晨、我登記前，做了一個非常好的安排，讓雙北合體。」



姚文智解釋，早上他跟民進黨新北市長參選人蘇貞昌，到台北市萬大路第一果菜市場、第一魚市場拜訪，展開合體競選活動，相信這會讓所有的支持者，放下心中的一塊石頭。



姚文智說，大家在團結的氣氛下，又往前邁進了一步；今天登記完，他也感覺像爬過高山峻谷、衝破險阻，後面還有87天，會加足馬力衝刺。



另外，姚文智向現場媒體與支持者說明接下來的選舉策略。他表示，他和團隊最近把台北市長柯文哲過去的「柯P新政」重新審視，對於當中很多做不到、跳票的地方，或者是各種施政價值沒辦法真正落實或失去方向等，會提出針砭。



姚文智強調，相信台北市民對於這場選舉的期待，是回到市政的討論、檢驗及辯論，他已提出架構在國家首都追求及實踐上的完整政見，也會讓所有人知道，自己將帶動一個全新的台北願景，以及策動台北都市改革的一場偉大聖戰以及都市運動。（編輯：梁君棣）1070829