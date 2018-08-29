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上班頻被堵 柯文哲：警局不會再讓我搭公車了

發稿時間：2018/08/29 13:33

最新更新：2018/08/29 13:33

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（中央社記者陳妍君台北29日電）台北市長柯文哲搭公車上班途中，一再遇到獨派人士要求簽署連署書或嗆聲。對此，柯文哲今天說：「我看警察局不會再讓我搭公車了。」

柯文哲昨天上班途中遇到獨派青年要求他連署2020東京奧運台灣正名公投連署書，上午在公車上又遇到台灣國辦公室主任陳峻涵質疑他向對岸靠攏，引發外界關注柯文哲維安問題。

柯文哲在台北市食材登錄平台新闢「連鎖早餐店專區」記者會上回覆媒體詢問表示，當然人民有自由表達的權利，但是不要去騷擾別人；容忍是自由的基礎，但自由以不侵犯他人的自由為範圍，這種文化還是要在台灣建立。

他重申，如果台北市長走在馬路上都開始不安全了，那一般的小老百姓怎麼辦，「所以我們還是要建立一個安全的社會」。

柯文哲說：「我看警察局不會再讓我搭公車了。」因為他上公車以後，車上只有一名隨扈，派出所員警不會上車陪同；民眾如果半路上公車，「警方說這樣他們沒辦法維安」，大概警察局維安會有新的規範。

對於陳峻涵質疑去年世界大學運動會期間台灣旗遭沒收的事件，柯文哲在公車上一度被激怒。柯文哲受訪時表示，世大運閉幕場內由國家安全局負責，不是由市府負責，「如果是場內的事，去問國安局不要問我」。（編輯：李錫璋）1070829

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