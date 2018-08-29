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林為洲宣布退選 楊文科：邀請加入團隊

發稿時間：2018/08/29 13:43

最新更新：2018/08/29 14:12

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國民黨立委林為洲29日宣布退出新竹縣長選舉，同黨新竹縣長參選人楊文科（圖）表示，將邀請林為洲加入團隊，採納政策願景。（楊文科辦公室提供）中央社記者管瑞平傳真　107年8月29日國民黨立委林為洲29日宣布退出新竹縣長選舉，同黨新竹縣長參選人楊文科（圖）表示，將邀請林為洲加入團隊，採納政策願景。（楊文科辦公室提供）中央社記者管瑞平傳真　107年8月29日

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹縣29日電）國民黨立委林為洲今天宣布退出新竹縣長選舉，同黨新竹縣長參選人楊文科表示，會以謙卑態度、感謝林為洲續留國民黨「成全大局」，將邀請加入團隊，採納政策願景。

國民黨新竹縣長參選人楊文科今天表示，當以最謙卑的態度、感謝林為洲繼續留在國民黨「成全大局」，將會親自拜訪林為洲表達感謝。

楊文科說，林為洲提出的相關政策願景，他一定積極採納，協助完成，造福選民，未來林為洲有任何縣政意見，也會一起合作完成；此外，也會邀請林為洲加入團隊，為新竹縣的藍天繼續執政，扮演關鍵性的角色。

楊文科表示，對於林為洲及其他部分黨內同志，在初選到登記期間因誤解受到委屈，他責無旁貸扛起所有責任，也向所有受到誤解委屈的同志表示歉意。

楊文科表示，期盼以新竹縣為標竿，只要國民黨團結，國民黨就能夠從地方贏得勝選，2020年中央就可以重返執政，藍天再現。

對於林為洲宣布將不會登記參選新竹縣長，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方則回應「予以祝福」，他相信林為洲這幾天一定幾經掙扎，畢竟林為洲最在乎的「制度」問題依然沒有解決，甚至疑似國民黨內高層以「下一次參選立委」條件來交換林為洲退選，人民都看在眼中。

鄭朝方表示，林為洲對新竹縣有許多不錯的想法，未來將規劃向林為洲請益，交換對縣政建設的想法與意見。

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩則表示，宣布參選需要勇氣，宣布退出也同樣需要勇氣，對林為洲的勇氣與堅持感到十分佩服。

徐欣瑩說，對於林為洲最後選擇退出，不知道承受多少壓力與委屈，但是徐欣瑩一定會用公開、公平、正義的精神進行改革，為新竹縣帶來新局面、新契機、新希望。

林為洲今天上午在國民黨立法院黨團總召江啟臣，以及書記長曾銘宗等人的陪同下召開記者會，宣布不會登記參選這次的新竹縣長選舉，將繼續留在國民黨團打拚、監督執政黨。（編輯：李錫璋）1070829

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