玉兔銀蟾放天燈 中秋平溪祈福願望升空

2018新北市平溪天燈節將於中秋節在平溪國中登場，市府觀光旅遊局29日舉行記者會表示，中秋為團圓與祈福的日子，當天的天燈節活動將邀請駐外使節參加，並與台灣癌症基金會邀癌症病友與家屬一起放天燈祈福。中央社記者黃旭昇新北攝 107年8月29日

（中央社記者黃旭昇新北29日電）2018新北市平溪天燈節將於中秋節在平溪國中登場，新銳書法家黃玟寧於12呎主燈題字並以活潑筆法繪製水墨插圖。市府並邀癌症病友與家屬一起放天燈祈福，感受天燈升空的幸福感。



新北市府觀光旅遊局長陳國君今天在記者會表示，中秋為團圓與祈福的日子，當天的天燈節活動將邀請駐外使節參加，並與台灣癌症基金會合作推動公益活動，也希望帶動文創事業與觀光旅遊人潮。



陳國君表示，天燈已成為台灣重要觀光意象代表之一，屢獲國際媒體青睞與報導，平溪天燈節今年邁入第20年，平溪已成為國內和國際的重要觀光景點。



市府今年邀請台灣新銳創意書法家黃玟寧繪製水墨主燈，並以墨色繪製當地的山水、隧道、台鐵支線火車，另以橘黃色繪畫出月圓與天燈、玉兔，呈現月圓人團圓及玉兔銀蟾的中秋節氛圍，展現中華文化之美。



觀旅局說，除限量平溪之旅配套活動、在地導覽與天燈節活動，並將與台灣癌症基金會合作實踐社會責任，邀基金會病友、親屬與志工到會場施放天燈，祈願圓滿與實現夢想。



癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，感謝市府與主辦單位想到癌症病友與家屬，讓中秋佳節可放天燈祈福，期盼實現願望。基金會也將透過改善飲食與醫護團隊合作，免費提供癌友服務。



市府觀光旅遊局與平溪鄉魅力商圈協會合作，推出限量超值的「中秋平溪體驗遊」，報名時間自30日中午12時起至額滿為止，有興趣的民眾可上「新北市觀光旅遊網」查詢。（編輯：翁翠萍）1070829



