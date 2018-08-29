林右昌：基隆規劃設立28處C級長照據點

基隆市中山區兩處C級長期照顧據點29日揭牌，基隆市長林右昌（右）表示，基隆市今年規劃成立28個C級據點，盼讓長者得到最好的照顧。中央社記者王朝鈺攝 107年8月29日

（中央社記者王朝鈺基隆市29日電）基隆市中山區兩處C級長期照顧據點今天揭牌，基隆市長林右昌表示，基隆市今年規劃成立28個C級據點，除讓長者得到最好的照顧，也減輕家屬心理負擔。



據衛生福利部分類，長照2.0分為ABC三級社區關懷據點，A級代表社區整合型服務中心（長照旗艦店），建立在地化服務輸送體系，整合與銜接B級與C級資源；B級是複合型服務中心（長照專賣店），提升社區服務量能，增加民眾獲得多元服務；C級是巷弄長照站（長照柑仔店），提供具近便性的照顧服務及喘息服務。



揭牌儀式上午在通明里民活動中心舉行，由基隆市天愛社會服務協會理事長陳淑姿簡報介紹C級據點服務，林右昌、基隆市議會議長宋瑋莉也與長者手牽手跳舞，並與長者走秀玩3連拍。



林右昌說，通明里民活動中心是基隆第6個長照據點，前5個都設在中正區，天愛社會服務協會團隊經由課程安排，讓長者生活十分充實，就像回到幼兒園生活。團隊透過家庭聯絡簿與長者家人溝通，長者如果能受到妥善照顧，家人就能安心上班，減輕家屬心理負擔。



陳淑姿簡報時說，協會安排體育課程，讓長者隨舞蹈活絡筋骨，還加入音樂、美學藝術和語文課程，最特別的是設有家庭聯絡簿及通訊軟體LINE群組，讓家屬能第一時間掌握長者身體狀況及生活點滴，有家屬曾在群組提到「謝謝長照，讓我們能安心上班。」



基隆市政府社會處長吳挺鋒表示，基隆的C級巷弄長照站要有升級概念，發揮領頭羊角色，市府今年目標每區提升到4個C級據點，全市擴增到28個，更期許其他C級據點能像天愛社會服務協會增加「臨時托顧服務」，成為「C+服務據點」。（編輯：李明宗）1070829