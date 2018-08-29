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柯文哲談扁病情被罰2萬 衛生局指因初犯

發稿時間：2018/08/29 14:37

最新更新：2018/08/29 14:37

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（中央社記者陳妍君台北29日電）台北市長柯文哲去年上節目時說，前總統陳水扁病情「一開始是裝的，後來就變成真的病了」，6月遭衛生局依「醫師法」開罰。衛生局今天表示，柯文哲是初犯，因此罰鍰2萬元。

柯文哲與衛生局長黃世傑出席台北市食材登錄平台新闢「連鎖早餐店專區」記者會後受訪。媒體詢問黃世傑，外界質疑衛生局輕罰，衛生局如何回應。

黃世傑說，依照「醫師法」第29條，對柯文哲可開罰2萬到10萬元，「那初犯的話是罰2萬」。

柯文哲則表示，不管他喜不喜歡，「我們還是法治國家，罰了就罰了，鼻子摸了也去繳錢啊」。

至於他競選辦公室內部錄音外流，柯文哲說，海選有它的優缺點，缺點是「人進來沒辦法控制，恐怕裡面有CIA（美國中央情報局）、有中共的特務都有可能」，但是開放政府、全民參與、公開透明是他的理念，所以他告訴競辦幕僚，「我們要當作我們講的每一句話全天下都知道」。

由於競辦主任黃建興飆罵髒話引發爭議，媒體詢問柯文哲，黃建興是否還適合留在競選辦公室、競辦主任一職是否會由市長室主任李文宗接任。

對此，柯文哲說，如果是累犯那當然不行，但如果黃建興能改過，還是可以用；李文宗是「大老闆」，並非選舉專業人才，只是身為同學看他有需要，來幫忙一下。（編輯：李錫璋）1070829

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