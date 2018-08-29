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燕巢7民宅地基遭雨掏空裸露 警疏散住戶

發稿時間：2018/08/29 15:04

最新更新：2018/08/29 15:31

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高雄市燕巢區深興路上7戶屋齡逾40年的民宅，因後方地基裸露且未作防水措施，不堪連日大雨沖刷，地基掏空、塌陷嚴重，警方29日協助疏散住戶並在場警戒。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年8月29日高雄市燕巢區深興路上7戶屋齡逾40年的民宅，因後方地基裸露且未作防水措施，不堪連日大雨沖刷，地基掏空、塌陷嚴重，警方29日協助疏散住戶並在場警戒。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年8月29日

（中央社記者程啟峰高雄29日電）高雄市燕巢區深興路有7戶屋齡40幾年的民宅，平日後方地基裸露，未作防水措施，不堪連日大雨沖刷，昨晚因地基掏空造成民宅後方塌陷，警方今天據報前往警戒並協助疏散住戶。

岡山警分局深水派出所上午獲報前往查看發現，這些住戶塌陷災情嚴重恐生危害，立即拉起封鎖線封鎖通往民宅後方的入口，並協助住戶疏散，同時通報燕巢區災害應變中心派員到場，協助住戶以依親或安置等方式撤離。

警方指出，現場住戶17人，已協調10人依親遷離、3人安置至燕巢區公所，深興路76號一戶4人因與前幾棟民宅建築分離，未有明顯塌陷情形，經區公所評估無立即危險，暫不遷離，待居民遷離完畢後，現場將執行封鎖作業禁止人員進入。（編輯：翁翠萍）1070829

7戶位於高雄市燕巢區深興路上、屋齡逾40年的民宅，因屋後地基裸露，遭連日大雨沖刷後嚴重掏空且塌陷，警方29日到場評估恐有危險，隨即拉起封鎖線並協助疏散住戶。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年8月29日7戶位於高雄市燕巢區深興路上、屋齡逾40年的民宅，因屋後地基裸露，遭連日大雨沖刷後嚴重掏空且塌陷，警方29日到場評估恐有危險，隨即拉起封鎖線並協助疏散住戶。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年8月29日
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