推智慧化城市 丁守中：設整合產業實踐平台

（中央社記者劉建邦台北29日電）國民黨台北市長候選人丁守中今說，台北市在智慧化城市還有努力空間，政府可和資通訊等產業合作，透過設置智慧化裝置，提升市民服務，當選後，會在北市府設整合產業實踐平台。



丁守中出席台北國際光電週活動，聆聽前行政院長張善政演講，丁守中會後受訪被問到參加活動的看法時說，台北市在智慧化交通及車輛等運用方面，還有努力空間，政府可結合資通訊、雲端運算等產業，合作規劃智慧化裝置，不僅能提升對市民服務，也能帶動產業發展。



他致詞時提到，許多國際先進智慧城市已透過資通訊、大數據等相關技術治理城市，除可有效掌握市民需求外，也能即時回應民情，在智慧交通部分，台北市需要大幅度改善，像深夜時刻的紅綠燈秒數仍過長，容易造成空氣汙染等狀況，當選後，會與企業合作，設置提供智慧城市和交通裝置的實踐平台及場域。



媒體詢問，「周刊王」報導，國民黨主席吳敦義擬找黨內台北市5名立委組成丁守中策略團，對此，丁守中表示，若有5名立委協助打選戰，勝選機率會大幅提升，「目前確實有這樣的計畫」。



丁守中提到後續選戰策略，他說，會像參加馬拉松賽跑，越接近選舉後期，就會開始衝刺，目前已推出相關市政政策和勤跑基層，未來會持續提出對北市整體建設願見，要提升台北市經濟應該要規劃更多建設，「不是只會省錢而不動」。



至於民進黨籍台北市長候選人姚文智和新北市長候選人蘇貞昌上午共同拜票，是否擔心對手實力提升。丁守中說，選舉不用擔心別人實力，應該要在乎自己可否更強大。



媒體詢問丁守中對於市長柯文哲近期坐公車遇到陳情的看法，他表示，沒意見。（編輯：李亨山）1070829