陳學聖完成參選登記 不放棄勸說楊麗環

國民黨籍桃園市長參選人陳學聖（右2）29日在黨副主席曾永權（右3）等人陪同下到市選委會完成選舉登記，支持民眾在場外熱情相挺。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）國民黨桃園市長參選人陳學聖今天在國民黨副主席曾永權、立委及市議員等人陪同下，完成市長選舉的候選人登記，陳學聖高喊將「翻轉桃園」，對於脫黨參選的楊麗環則不放棄勸說。



國民黨行動中常會今天移師桃園市舉辦，為營造國民黨團結氣勢，由曾永權率立委曾銘宗、江啟臣、呂玉玲及中常委、現任市議員等一起前往選舉委員會，陪同陳學聖完成登記作業，上百位支持者高喊「國民黨必勝、陳學聖凍蒜」，陳學聖則帶領大家高喊「翻轉桃園，全新出發」。



陳學聖受訪表示，桃園是一個偉大的城市，不能只有小確幸，必須有大夢想、大建設、大未來，但過去4年桃園的建設停頓，希望鄉親再給國民黨一次機會，用建設來翻轉，相信大家都能感受到國民黨凝聚的士氣，翻轉桃園須同心協力，絕對不能分裂。



對於已宣布要在週五登記參選的楊麗環，陳學聖則指出，不會放棄任何機會勸說。



曾永權也公開對楊麗環喊話表示，楊麗環是優異、傑出的立法委員，長年為桃園奉獻很大，她是桃園市的寶貝，也是國民黨的資產，請楊麗環留在立法院，留在國民黨，和大家共同努力、奮鬥。



陳學聖隨後也在曾永權、江啟臣、呂玉玲等人的陪同下，進入選委會完成查驗證件、繳交保證金等手續，正式代表國民黨角逐桃園市長。（編輯：李錫璋）1070829





國民黨籍桃園市長參選人陳學聖（前左4）在黨副主席曾永權（前左3）及立委、市議員等人陪同下，29日到市選委會完成選舉登記，並在場外高呼口號展現黨內團結氣勢。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月29日