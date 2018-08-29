仁武疑氫氣外洩 高市封路檢測

高雄市仁武區竹工二巷29日傳出管線疑有冒泡情形，市府OPS管線安全辦公室隨即封路並召集廠商停止氣體輸送再做濃度檢測，現場量測初步判定為和桐化學氫氣管線發生外漏。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 107年8月29日

（中央社記者王淑芬高雄29日電）高雄市仁武區竹工二巷今天近中午時管線疑有冒泡情形，引發安全疑慮，市府OPS管線安全辦公室隨即封路做安全隔離，並召集廠商停止氣體輸送再做濃度檢測，釐清是氫氣或是氮氣。



高雄市政府經濟發展局副局長王宏榮坐鎮現場，要求封鎖巷道，防止車輛及火源靠近，以免有致災疑慮。



高雄市在八一石化氣爆後成立OPS管線安全辦公室，只要有通報氣體外洩就交由專責單位召集管線所屬業者共同釐清外洩氣體種類，以確保安全。



王宏榮指出，OPS在10時37分接獲通報仁武區竹工二巷1號甲種工業區內地面有氣體洩漏。經查當地有3條管線，分別是輸送氫氣（和桐化學到國喬石化）、氮氣（大連化工）和已封管的乙炔管線。



他說，現場量測初步判定為和桐化學氫氣管線輸送至國喬石化時發生外漏（4吋管線、壓力60Kg、1.71公里，洩漏量測濃度為100ppm），國喬石化在11時開始進行氫氣洩壓。



市府指出，氫氣為易燃氣體，在常溫常壓下不具毒性，不過，仍請警方嚴格管制車輛進出，防止意外發生，現場並封路百公尺。



王宏榮表示，人員以氫氣偵測器量測讀值都在10ppm以下，乙炔和氫氣檢知管量測則無反應，五用氣體偵測器也無可燃性氣體讀值。



另外，他表示，為確保安全，和桐化學先將氫氣吹驅排空，以利釐清洩漏氣體的種類，預計排空氣體至少要3到4小時，於這段時間內，巷道將持續封閉。市府請民眾避開封路段。



至於氫氣爆炸，環保局說，濃度至少要4萬ppm。（編輯：梁君棣）1070829