登記選南投縣長 林明溱：施政不是變魔術

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）中國國民黨籍南投縣長參選人林明溱今天登記，他說，執政至今腳踏實地、一步一腳印認真做事，因為施政不是靠「變魔術」。



現任南投縣長林明溱今天由妻子陳麗珠、黨籍立委許淑華、馬文君、國民黨南投縣黨部主委洪榮章、南投縣議會議長何勝豐等人陪同，前往南投縣選舉委員會登記參選年底縣市長選舉，尋求連任。他還針對開發產業園區、教育、減少縣庫負債、青年住宅、社會福利、觀光發表六大政策。



林明溱表示，上任至今踏遍200多條野溪、500多條道路，「肯做骨力」的施政風格獲縣民肯定，近年滿意度總名列前段班，縣民幸福感更大幅提升，全靠他腳踏實地、一步一腳印認真做，不是靠「變魔術」。



林明溱說，若獲鄉親支持連任，除在13鄉鎮市持續推動交通基礎建設，未來還要規劃松柏嶺受天宮玻璃景觀台、九九峰生態園區、雙龍瀑布水源吊橋、合歡山暗空公園、木屐寮親水公園等觀光新亮點，將南投旅遊業推上新高點。



關於產業規劃，林明溱說，南投旺來產業園區、草屯手工藝智慧園區、埔里福興溫泉區、埔里地方特色產業微型園區、竹山竹藝產業園區，五大園區將串聯濁水溪、烏溪兩大區域全面發展，預估每年創造新台幣百億元產值，增加數千個就業機會。（編輯：吳佳穎）1070829