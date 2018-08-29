罕見 金門傾盆大雨中出現水龍捲

南台連日暴雨成災，金門縣這兩天也出現間歇性雨勢，29日上午一陣傾盆大雨，金門航空站消防班人員在尚義機場往古崗海面方向意外拍攝到水龍捲，畫面上傳網路後引發熱議。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年8月29日

（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）金門縣古崗外海今天出現罕見的水龍捲現象，蔚為奇觀，民眾爭相轉傳影像。金門縣氣象站表示，水龍捲是在氣流劇烈的情況發生，但形成的位置無法預測。



南台灣連日暴雨成災，金門這兩天也出現間歇性大雨，今天上午9時30分左右更下起傾盆大雨。金門航空站消防班人員在尚義機場往古崗海面方向拍攝到水龍捲畫面；上傳到社群網站後，民眾奔相走告並廣為轉貼。



金門氣象站主任曹嘉宏受訪時表示，上午9時30分左右，廈門對流包發展強烈，金門下起大雨，研判水龍捲是因強大的氣對流形成。金門氣象站民國103年建站，在今天之前，未曾觀測到水龍捲情形。



曹嘉宏表示，一般來說，水龍捲是在天氣變化劇烈的現象下發生，在強對流包情況下，空氣中氣流變化劇烈，有機會形成水龍捲，但發生的位置無法預測。



至於這兩天金門間歇性大雨，金門氣象站請民眾留心防災。對於金門鄉親憂心是否會像南台灣一樣淹水，曹嘉宏解釋，西南氣流造成台灣近日大雨，是因台灣位在迎風面，形成強降水；金門位在氣流邊緣，降水累積雨量較小，雨勢不會像台灣這麼劇烈。



而且，曹嘉宏說，金門今天水氣已逐漸減少，預估這波降水會在今天結束。（編輯：翁翠萍）1070829



