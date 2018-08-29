鄭文燦登記拚連任 營造桃園隊讓人民作選擇

爭取連任的桃園市長鄭文燦（中著西裝者）29日到市選委會登記參選，現場聚集大批支持群眾高呼「凍蒜」，更有新住民送上綠豆糕，祝福鄭文燦高票當選。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）爭取連任的桃園市長鄭文燦，今天在民進黨籍市議員參選人及支持者陪同下，到桃園市選舉委員會登記參選，他表示，不會參與任何口水或抹黑戰，這場民主盛宴就讓人民頭家來選擇。



今天是九合一開放登記的第3天，桃園市長鄭文燦在黨籍市議員參選人及支持群眾的簇擁下，前往選委會辦理登記手續，現場支持群眾不停大喊「鄭文燦，凍蒜」，更有新住民送上綠豆糕祝福高票當選，擠得水洩不通的現場更顯示出鄭文燦的高人氣。



鄭文燦受訪表示，由於近來正值議會開議期間，除了每天前往議會備詢、下午還有市政行程，因此才會挑在市政總質詢最後一天到選委會登記，34名黨籍市議員參選人也特別換上「桃園隊」制服陪同造勢，因為大家不只是為了自己競選，也是為了成為一個大團隊，繼續為所有桃園人服務。



鄭文燦表示，每次的選舉都不同，但自己都是抱著全力以赴的心情參與，對於是否與國民黨市長參選人陳學聖碰面，他則抱持開放的態度，反正在政見發表會上都會見面。不過他也認為，選舉就像辦喜事，也是一場民主盛宴，讓人民做「頭家」來選擇。



鄭文燦在完成登記手續後表示，依照團隊的規劃，競選總部直到投票前1個月才會設立，除了總部附近，不打算設立看板、旗幟或僱用宣傳車，他相信市民都很了解他的個性，這段期間他會繼續在市政上努力，不會參與任何口水或抹黑戰。



國民黨桃園市長參選人陳學聖與爭取連任的鄭文燦下午相繼前往桃園市選委會登記參選，兩人登記時間前後只差10分鐘，不過雙方並未碰頭。（編輯：李錫璋）1070829





積極爭取連任的桃園市長鄭文燦（中）29日到桃園市選舉委員會登記參選，他表示，不會參與任何口水或抹黑戰，這場民主盛宴就讓人民頭家來選擇。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月29日